Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Uluslararası darbe girişimi ve Türkiye benzetmesi

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı konuşmasında Venezuela'da yaşananların tesadüf olmadığını ve dış güçlerin müdahalesini şu sözlerle vurguluyor:

Seçilmiş Başkana Müdahale: Venezuela’da halkın iradesiyle seçilen başkanın, uluslararası bir darbe girişimiyle görevden uzaklaştırılmak istendiğini belirtiyor.

İçten İçe Destek: Bu darbe girişimine bazı çevrelerin "içten içe" destek verdiğine dikkat çekiyor.

Türkiye Vurgusu: Erdoğan, bu çevrelerin aynı durumun Türkiye'de de yaşanmasını arzuladıklarını belirterek 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatıyor.

Venezuela ve 15 temmuz bağlantısı

Konuşmanın en çok dikkat çeken kısımlarından biri de, dış dünyadaki darbe girişimleri ile Türkiye’ye yönelik saldırıların benzerliklerine yapılan vurgu oldu. Erdoğan, Venezuela’daki senaryonun bir benzerinin Türkiye’de de uygulanmak istendiğini ancak milletin iradesinin buna engel olduğunu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşması, uluslararası siyasetteki çifte standartlara ve milli iradeye saygı duyulması gerektiğine dair kararlı duruşunu bir kez daha hatırlatmış oldu.