Son Haberler

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
Gündem Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında yaptığı çarpıcı açıklamalar, bugün sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Erdoğan, konuşmasında Venezuela’nın seçilmiş başkanına yönelik müdahaleleri eleştirerek Türkiye’deki benzer süreçlere atıfta bulunuyor.

Uluslararası darbe girişimi ve Türkiye benzetmesi

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı konuşmasında Venezuela'da yaşananların tesadüf olmadığını ve dış güçlerin müdahalesini şu sözlerle vurguluyor:

  • Seçilmiş Başkana Müdahale: Venezuela’da halkın iradesiyle seçilen başkanın, uluslararası bir darbe girişimiyle görevden uzaklaştırılmak istendiğini belirtiyor.
  • İçten İçe Destek: Bu darbe girişimine bazı çevrelerin "içten içe" destek verdiğine dikkat çekiyor.
  • Türkiye Vurgusu: Erdoğan, bu çevrelerin aynı durumun Türkiye’de de yaşanmasını arzuladıklarını belirterek 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatıyor.

Venezuela ve 15 temmuz bağlantısı

Konuşmanın en çok dikkat çeken kısımlarından biri de, dış dünyadaki darbe girişimleri ile Türkiye’ye yönelik saldırıların benzerliklerine yapılan vurgu oldu. Erdoğan, Venezuela’daki senaryonun bir benzerinin Türkiye’de de uygulanmak istendiğini ancak milletin iradesinin buna engel olduğunu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşması, uluslararası siyasetteki çifte standartlara ve milli iradeye saygı duyulması gerektiğine dair kararlı duruşunu bir kez daha hatırlatmış oldu.

