Çoğu gitti azı kaldı

Akit Ekonomi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında yurt genelinde gerçekleştirilen çekilişlerde sona yaklaşılıyor. Binlerce ailenin merakla beklediği kuralar, ağustos ayında son bulacak. 6 bin 300 konutla başı çeken İstanbul’da yapılan çekilişin ardından ihale takvimi başlarken, diğer illerdeki konutlar da bir bir sahiplerini buluyor.

ManisaYunusemre projesinde bugün, 12 bin 643 başvurunun yapıldığı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak. Bartın merkez projesinde ise 5 Ağustos tarihinde kuralar çekilecek. 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos’ta yapılacak çekilişlerin ardından inşaat süreçleri de hız kazanacak. Söz konusu 50 bin konut için mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla start verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 2020 yılında bu konutlara yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

29 İlde satışlar haftaya

TOKİ’nin 29 ilde yer alan 55 konut ile 23 ildeki 159 iş yerinin satışı gelecek hafta gerçekleştirilecek. Rize, Trabzon, Muş, Diyarbakır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Siirt, Şanlıurfa, Niğde, Osmaniye, Yalova, Kırıkkale, Konya, Karaman ve Kocaeli illerindeki taşınmazlar için 25 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’de Ankara’daki TOKİ Bilkent Konferans Salonunda satış yapılacak. Satışlar, İstanbul Halkalı’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda da takip edilebilecek.