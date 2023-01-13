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Tarım Coğrafi işaretli ürün olan Çavuş Üzümü belgesine kavuştu
Tarım

Coğrafi işaretli ürün olan Çavuş Üzümü belgesine kavuştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yerel ürünlerinden olan ve coğrafi işaret almaya hak kazanan Çavuş Üzümü belgesine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:59:00 -

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" yaklaşık 4 ay önce coğrafi işaretle tescillenmişti.

"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan, ince kabuğu, az çekirdek sayısı, salkım şekli orta iri şekliyle dikkat çeken yerel ürünlerden Çavuş Üzümünün tescil belgesi Safanbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı tarafından teslim alındı.

Konuyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Safranbolu’nun üç güzelinden biri Safranbolu Çavuş Üzümü. Bununla ilgili coğrafi işaret başvurumuzu Safranbolu Kaymakamlığı ile birlikte 2021 yılının Kasım ayının sonunda yapmıştık. Zaman içerisinde Çavuş Üzümü ile ilgili gerekli olan bilgi ve dokümanları enstitü ile tamamladık. Eylül ayının 1’i ile birlikte gerekli yayınlamaları yapıldı. 3 ay gibi bir itiraz süresi vardı. Bu sürede herhangi bir itiraz olmadığından bunun tescil ücretini Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yatırdık. 26 Aralık 2022 tarihi itibariyle menşei coğrafi işareti almış bulunduk” dedi.

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