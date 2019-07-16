Çocukluk çağı tümörlerine dikkat

Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da tümörde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda görülen kanserin erişkinlere oranla 100 kat daha az ve sadece yüzde 2-4’ünün çocuklarda görüldüğünü ifade etti. Her yıl yaklaşık 1 milyon çocuktan 120’sinde kanser gelişimi gözlendiğini kaydeden Günaydın, “Çocukluk çağında ortaya çıkan tümörlerin yani kanser riski taşıyan hastalığın en sık ilk 5 yaşta ve 10-15 yaş döneminde ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin dağılımına ise baktığımızda, lösemiler yüzde 30, lenfomalar yüzde 20, sinir sistemi tümörleri yüzde 10-15, nöroblastoma yüzde 7-8, wilms tümörü yüzde 6-7, rabdomyosarkom yüzde 5-6, kemik tümörleri yüzde 4-5, germ hücreli tümörler yüzde 3-4, retinoblastomalar yüzde 2-3, karaciğer tümörleri yüzde 1 olarak sıralayabiliriz. Bu da çocukluk çağında görülen kanserlerin yüzde 30’unu lösemi oluşturduğunu gösterir. Geri kalan yüzde 70’inde ise sinir sistemi tümörleri, nöroblastoma, wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomaları (rabdomiyosarkoma) yer almaktadır. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise çocuklarda daha nadir görülür” dedi.

“Erken tanı önemli”

Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Günaydın, “Ailelerin çocukta dikkat etmesi gerekenler ise vücutta herhangi bir yerinde beze, kansızlık, karın şişliği, herhangi bir dokuda anormal bir büyüme fark edildiğinde derhal hekime başvurmalı. Nedeni araştırılmalı ve tedaviye başlanmalıdır” diye konuştu.