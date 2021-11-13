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Teknoloji Çocuklarınızı bu oyundan kesinlikle uzak tutun! Call of Duty Müslümanlardan...
Teknoloji

Çocuklarınızı bu oyundan kesinlikle uzak tutun! Call of Duty Müslümanlardan...

Dünyanın en popüler savaş oyunu Call of Duty, yeni versiyonundaki bir bölümde yerde kana bulanmış kuran-ı kerim sayfaları koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:48:00 -
Çocuklarınızı bu oyundan kesinlikle uzak tutun! Call of Duty Müslümanlardan...

Dünyanın en çok oynanılan savaş oyunu Call of Duty, yeni versiyonundaki bir bölümde yerrde kana bulanmış kuran-ı kerim sayfaları koydu. Gelen tepkiler üzerine oyunun üreticisi Activision-Blizzard adlı şirket sosyal medya hesaplarından özür metni yayınladı. Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada “[Oyunda] olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz” denildi. Haritadaki Kuran sayfaları daha sonra boş kağıtlarla değiştirildi.

Fakat bu durum oyunun islam'a ve müslüman cağrafyaya ilk saldırısı değil. Oyun geçmiş dönemdeki bir çok versiyonunda savaş alanı olarak islami şehirleri gösteriyor, yıkık camiler, islami mimari-şehiler-motifler arasında genelde Irak savaşını andıran savaş ve çatışma bölümleri hazırlıyordu. Oyundaki karakter ABD askeri olarak verilen görevleri yerine getiriyor bu sayede oyunu oynayan çocuğun ya da gencin bilinçaltına müdahale ediliyordu.

Şirket daha önce çalışanlar arasında cinsel tacizlerle gündeme gelmişti.

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