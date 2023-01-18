Çocuklarının bile oy vereceği şüpheli ama... 6’lı masada Konya 1. sıra kavgası!
2023 seçimlerinde Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nun Konya'da kendisini CHP’nin seçim listesinde 1. sırasından göstermek istemesi, Abdüllatif Şener'i huzursuz etti.
6’lı masada bulunan %1’in altındaki zayıf partilerin seçimlere CHP listelerinde girecek olması, CHP’nin mevcut milletvekilleri arasında sıkıntılı bir durum aldı.
KONYA 1. SIRA SAVAŞI
Bu plan dahilinde ise CHP’de, Konya gerginliği başladı.
Geçtiğimiz dönem Konya’daki CHP seçim listesinde ilk sırada Abdüllatif Şener, ikinci sıraya ise Saadet Partisi’nden Abdülkadir Karaduman getirilmişti.
Bu dönem ise CHP örgütlerinde Konya’da gerginlik bekleniyor.
DAVUTOĞLU VE ŞENER REKABETİ
Bu gerginliğin nedeni de Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun, memleketi Konya’dan CHP’nin listesinden birinci sıradan girmek istemesi…
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener’in bu dönem de Konya’dan tekrar birinci sıradan girmek istemesi sonrası, Davutoğlu ile kavga ihtimalini doğurdu.