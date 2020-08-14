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Aktüel

Çocuklarını tatile götüremeyen çiftçi baba traktör römorkunu havuza çevirdi

Çiftçi Ümit Eker: - "Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular" - "Havuzu yaptıktan sonra çocuklar artık denize gitmek istemediler"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:22:32 -
Çocuklarını tatile götüremeyen çiftçi baba traktör römorkunu havuza çevirdi

ANKARA (AA)- EMİN SANSAR- Başkentte yeni tip koronovirüs salgını (Kovid-19) dolayısıyla tatile çıkamayan iki çocuk babası Ümit Eker, hem çocukları hem de yeğenleri için traktör römorkunu havuza çevirdi.

Başkentin Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde çiftçi Eker, Kovid-19 salgını dolayısıyla tatile gidemeyince, çocuklarını yaz sıcağında serinletmek için ne yapabileceğini düşündü.

Traktörünün römorkunu plastik poşetle kaplayan Eker, havuz ortamı oluşturarak hem çocuklarını hem de yeğenlerini mutlu etti.

Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı.

"Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak." ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi.

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