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Çocuklarını Evlendiren Anne-Baba Ne Yapmalı?(2)

Dün yayınladığımız "Çocuklarını Evlendiren Anne-Baba Ne Yapmalı?(1)" başlıklı yazımızın devamıdır...

03 Şubat 2019 Pazar 12:34
Çocuklarını Evlendiren Anne-Baba Ne Yapmalı?(2)

Birçok ailelerde huzursuzluğun kaynana ve gelin davasının baş sebebi büyüklerin ailenin iç işlerine karışmalarıdır. Hatta evlendirmeden önce oğullarını sevmeyen bazı büyükler evlendirdikten sonra gelinlerden kıskanarak oğullarını sevmeye başlar. Hâlbuki bu hareket yukarıda da söylediğimiz gibi onu sevmek değil, yuvasını yıkmaya yeltenmektir. Her şeyin bir kararı, yeri ve zamanı vardır. “Vakitsiz öten horozun başı kesilir” dendiği gibi yerinde kararında ve zamanında olmayan sevgiler de, yarar değil zarar getirir. Ayrıca sevgi duygusal olmamalı, akıllı olmalı ve yarar getirmelidir. Özellikle anne-babanın çocuklarını sevmesi. Çocuklarını gerçekten akıllıca seven büyükler kızları olsun oğulları olsun evlendirdikten sonra her bakımdan kendilerini frenlemeli, yuvalarını sağlam temeller üzerine kurmaları için çocuklarını elleriyle baş başa bırakmalıdırlar. Böyle olursa kendileri de huzurlu olurlar, yeni evliler de yuvalarında huzur içinde yaşarlar. Hem de kimse kimseyi rahatsız etmemiş olur, hiç kimse günaha girmez. Kimse zulme uğramaz, kaynana gelin davası da olmaz.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:34
  1. kaynana
  2. gelin
  3. Vakitsiz öten horozun başı kesilir
  4. ailenin iç işleri

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