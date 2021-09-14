Çocukların yeme alışkanlığına dikkat!

Çocukların yemek yeme alışkanlıklarının bozulduğunu söyleyen Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, yeme alışkanlıklarının düzeltilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Bir süredir kuralların dışına çıkılan uyku, beslenme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları, okulların açılmasıyla birlikte yeniden önem kazandı. Bu alışkanlıkların çocukların hem sağlıklı yaşamaları hem de okul başarısında önemli etkilerinin olduğunu hatırlatan Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, “Kısıtlamalar döneminde, çocuklar okula gidemedikleri için fazla hareket edemediler. Üstelik evden çıkamadıkları için de çocukların birçoğu can sıkıntısından yemeğe yöneldiler. Bu dönemde abur cubur ve fast food tüketimi de arttı” dedi. Öz, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma konusunda ailelere için önerilerde bulundu.

Çocukların çok gelişmiş gözlem ve taklit yeteneklerinin olduğunu hatırlatan Uzman Dyt. ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, bu nedenle ebeveynlerin bireysel davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini, ebeveynlerini taklit eden, rol model alan çocuklara örnek olmak için anne ve babaların sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Güne kahvaltı ile başlamanın iki yararı olduğuna vurgu yapan sözlerine şöyle devam etti: “Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Süt ve peynirin protein oranı yüksek olmakla birlikte kalsiyum kaynaklarıdır. Zeytin bağışıklık sistemini korur ve tok tutar. Ayrıca lif kaynağıdır. Yumurta, peynir ve zeytinli bir kahvaltı sağlık açısından çok yararlıdır. Güzel yapılmış bir kahvaltının ikinci yararı ise tokluk sağlayacağından kan şekerini dengede tutar ve sağlıksız gıdalara yönelme isteğini azaltır. Yapılan çalışmalar güne yumurta ile başlandığında gün içinde alınan kalorinin, yumurta yenilmeyen güne göre daha az olduğunu göstermiştir. Bir insanın sağlığını sürdürebilmesi için günlük olarak 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmesinin önemine dikkat çekti.’’

“Küçük yaşlarda sebze ve meyveleri tanıtmak adına boyama veya hikâye kitapları alabilirsiniz. Severek tükettikleri gıdaların yanına; çorbaların, omletlerin, sandviçlerin içine sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeli pizza veya mücver gibi gıdalar hazırlayabilirsiniz. Sebzeleri fırında pişirerek kıtır kıtır bir kıvam almasının sağlanması da çocukların sebzeye olan ilgisini artırabilmektedir, sebzeleri fırında pişirerek tüketimini sağlayabilirsiniz.”

Yiyeceklerin ödül ve ceza olarak sunulması sonucunda çocuklarda duygusal yeme problemi riskinin arttığının altını çizen Uzm. Dyt. Merve Öz, “Duygusal yemek yeme; kişinin açlıktan ziyade olaylara yemek yiyerek tepki vermesidir. Kişinin üzgün, stresli olduğu için yani olumlu duyguyu ortaya çıkarmak için yemek yemesidir. Hâlbuki yemek yeme fizyolojik bir ihtiyaçtır. Ceza ve ödül olarak değerlendirilmemelidir” dedi.

Sağlıksız gıdalar bulundurmayın

Çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için öncelikle bu ürünleri mümkün olduğunca evde bulundurmamak gerektiğini, canınız abur cubur istediğinde; dolabı açıp yemek, markete gidip almaktan çok daha kolaydır. Bu nedenle, çocukların ellerinin altında zararlı gıdalar bulundurulmamalı ve onların iradeleri zorlanmamalı” dedi.

Fiziksel aktiviteye teşvik edin

Ebeveynlerin çocuklarını günlük fiziksel aktiviteye teşvik etmeleri gerektiğini, onlarla beraber yürüyüşler ve etkinlikler düzenlemek, televizyon ve bilgisayar gibi aktivitelere ayrılan süreyi sınırlandırmak, çocukların hareketsiz kalmasını önleyecektir. Mümkün olduğunca onları spora yönlendirmek de hem sağlıklı yaşam hem de kilo kontrolleri açısından önemli” diye konuştu.