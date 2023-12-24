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Yerel Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
Yerel

Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-24 07:06:00 -

Sancaktepe'de bir grup çocuk seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağıza getirdi. O anlar ise amatör bir kameraya anbean yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dışarıda oyun oynayan bir grup çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptılar.

Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde, üç çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor.
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