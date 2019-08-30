Çocukların suda ilk kulaç heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde düzenlediği yüzme kursları sona erdi.

Kurslara katılan çocuklar, hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşadı. Uluslararası Leeds sertifikalı çevreci bina olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezini Eskişehirlilerin hizmetine kazandıran Tepebaşı Belediyesi, tüm çocukların faydalanması adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri’ndeki çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, merkezde düzenlenen temel yüzme eğitimi kurslarına da katıldı. İki etap halinde düzenlenen kurslarda 7-10 yaş aralığındaki toplam 156 öğrenci eğitim aldı.

Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşayan çocuklar, kurs süresince Tepebaşı Belediyesi’nin sağladığı ulaşım imkanları ile merkeze düzenli olarak gelerek yüzmenin keyfine doyasıya vardı. Ayrıca kurslar sonunda tüm çocuklara katılım belgesi verildi.