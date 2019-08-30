0553 313 94 23

Çocukların suda ilk kulaç heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde düzenlediği yüzme kursları sona erdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:27
Çocukların suda ilk kulaç heyecanı

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini çocuklara karne hediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde düzenlediği yüzme kursları sona erdi.


Kurslara katılan çocuklar, hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşadı. Uluslararası Leeds sertifikalı çevreci bina olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezini Eskişehirlilerin hizmetine kazandıran Tepebaşı Belediyesi, tüm çocukların faydalanması adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri’ndeki çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, merkezde düzenlenen temel yüzme eğitimi kurslarına da katıldı. İki etap halinde düzenlenen kurslarda 7-10 yaş aralığındaki toplam 156 öğrenci eğitim aldı.


Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın heyecanını yaşayan çocuklar, kurs süresince Tepebaşı Belediyesi’nin sağladığı ulaşım imkanları ile merkeze düzenli olarak gelerek yüzmenin keyfine doyasıya vardı. Ayrıca kurslar sonunda tüm çocuklara katılım belgesi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Kömürcü’den çarpıcı tespit: Bu ders okutulmadan refah toplumu olamayız
    1. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    2. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    3. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    4. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    5. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    6. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    7. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    8. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    9. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    10. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    11. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    12. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    13. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    14. BESYO sınavında ter döktüler
    15. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    16. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    17. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    18. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    19. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    20. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    21. Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak..
    22. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    23. Nurdağı’nda Zafer Bayramı kutlandı.
    24. Parlamento tatil edilmişti! Boris..
    25. Abdullah Gül ile ilgili son kulis..
    26. Binali Yıldırım’dan Sancaktepe..
    27. Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla..
    28. Aydın'da villaya uyuşturucu..
    29. Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki..
    30. Mehmet Faruk Bayrak kimdir? Mehmet..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak