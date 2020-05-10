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Aktüel

Çocukların patlayan borudan akan suda çamurla oyunu

Adıyaman’da alt yapı çalışmaları sırasında patlayan su borusundan dolayı gölete dönen sokaklarda çocuklar oyun oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:58:41 -
Çocukların patlayan borudan akan suda çamurla oyunu

Adıyaman’da alt yapı çalışmaları sırasında patlayan su borusundan dolayı gölete dönen sokaklarda çocuklar oyun oynadı.


Altınşehir Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları kapsamında su borusunda patlama meydana geldi. Borudan dışarıya çıkan su, eski Altınşehir binalarının bulunduğu bölgedeki sokak ve caddelerde gölete döndü. Burada ikamet eden çocuklar, korona virüsünden dolayı dışarı çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden sokaklarda biriken çamurlu su içerisinde koşuşturup durdu. Çamurlu su ile oynayan çocuklar zaman zaman su içerisine de uzandı. Patlayan su nedeniyle bazı binaların bahçelerini su bastı. Bina sakinlerinden Mustafa Budak, oldukça mağdur olduklarını, belediye ekiplerinden yardım istediklerini belirtti.

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