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Gündem Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı
Gündem

Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 20:38:00 -
Çocukların parçalanması umrunda değil! TİP'li Sera Kadıgil'den hadsiz 'başıboş köpek' mesajı

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden, sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek isteyen eşcinsel sapkınların destekçisi TİP'li Sera Kadıgil, milletin yıllardır çözümünü beklediği başıboş sokak köpekleri sorununu ortadan kaldıracak yasayla ilgili hadsiz paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin kronikleşen başıboş köpek sorunu ile ilgili milletin çağrılarına kayıtsız kalmayan AK Parti iktidarı problemi ortadan kaldıracak yasa için harekete geçti. Gelişmiş ülkelerde rastlanılmayan 'sokak köpekleri saldırısı' nedeniyle Türkiye'de çocuklar parçalanırken, yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

Millete umut olan, sokakları güvenli hale getirecek tasarının yasalaşmaması için ise sözde hayvanseverler elinden geleni yapıyor. Bunlardan biri de TİP'li ezan düşmanı Sera Kadıgil...

Çocukların vahşice parçalanmasını umursamadı!

Ezandan rahatsızlığını çirkin sözlerle ifade ederek İslam'a olan düşmanlığını açığa vuran, sokakta oynayan çocuklar için “Kızgın yağ dökem mi üstlerine?” diyerek vahşi sözler kullanan ve imamları kesmekle tehdit eden Kadıgil, çocukların vahşice parçalanmasını umursamak bir kenara, yasaya 'evet' diyecek milletvekillerini de hedef aldı.

TBMM'deki milletvekillerini hedef aldı

Yasaya 'hayır' diyerek binlerce çocuğun hayatını tehlikeye atıp ölümüne kayıtsız kalmayı tercih eden Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa olur da Genel Kurul’a gelir ve bu haliyle geçerse, el kaldıran her milletvekili tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birinin kanını ömür boyunca ellerinde taşıyacak."
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Kadıgil'in vahşi paylaşımlarından bazıları:

“O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur yaf resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah."

"Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı kesiyim?”

"CHP'de taciz, tecavüz tabii ki olacak"

Öte yandan Sera Kadıgil, CHP'de milletvekili iken, "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" demişti. Kadıgil'in bu sözleri kamuoyunda infiale neden olmuştu.

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