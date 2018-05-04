Çocukların istenmeyen davranışları karşısında ebeveynler

Pedegog Çankırılı, "Çocuk hatalı davranışlar ve kurallar konusunda sabrınızı zorlar. Çocuklar, hangi davranışların hatalı olduğunu, büyükler tarafından onaylanmadığını, hoş karşılanmadığını bilmek ister. Ancak bilmesi de yetmez. Bir davranışın hatalı olduğunu bildiği halde bu davranışını tekrarlayabilir. " dedi.

Çocuk, aslında, 'yapma" dediğiniz şeyi yaparken veya koyduğunuz kuralı çiğnerken niyeti sizi kızdırmak ve çileden çıkarmak değildir. Yapma dediğiniz davranışın veya uymasını istediğiniz kuralın sizin için ne kadar önemli olduğunu, bu konuda taviz verip veremeyeceğinizi test etmektedir. Her anne baba çocuğunun çalışkan, dürüst, büyüklerine karşı sayglı, sorumluluk sahibi, başarılı, yardımsever, vefali, kısacası mükemmel bir çocuk olmasını ister. Bunun için kurallar koyar, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmeye çalışır. Çocuklarımız, onaylamadığımız davranışları sık tekrarladıkları zaman bundan hoşlanmadığımızı, devam etmesi halinde bazı yaptırımlar uygulayacağımızı belli etmemiz gerekir. Bunun da en kolay ve en etkili yolu, hatalı davranışların bir listesini yapip herkesin göreceği bir yere, mesela buzdolabının kapağına, yapıştırmaktır. Liste hazırlamadan önce aile toplantısı yapılmalı; olumsuz davranışların neden istenmediği açıklanmalı, yasakların ve kuralların herkesin faydasına olduğu açıklanmalı, bu konuda çocukların görüşü alınmalıdır.

İSTENMEYEN OLUMSUZ DAVRANIŞLAR

Kavga etmek, birbirinin canını acıtmak

Ödevini zamanında yapmamak

Yatağa zamanında gitmemek

Sabah yataktan zamanında kalkmamak

Kahvaltıya zamanında gelmemek

Okul servisine zamanında yetişmemek

Yalan söylemek

Verdiği sözde durmamak

Başkasının malına zarar vermek

Anneye, babaya, aile büyüklerine saygısızlık ve küstahlık yapmak.

"Liste hazrlandıktan sonra, olumsuz davranışlardan kaçınmak ve çözüm üretmek için neler yapılması gerektiği örnekleriyle anlatılmalıdır. Toplantıyı yöneten anne veya baba kavga etmenin olumsuz bir davranış olduğunu söyledikten sonra bir anlaşmazlığı çözmek için kavga etmek yerine konuşarak anlaşma yolu bulmanın daha uygun olacağını söylemelidir. Dikkat edilirse; kavgayı takip eden beş olumsuz davranış "zamanı doğru yönetmek" ile ilgilidir. Çocuklara başarının en önemli kurallarından birinin zamanı doğru yönetmek olduğu anlatılmalıdır. Zamanı doğru yönetemeyenlerin işlerini devamlı ertelediklerini, zamanında yapılmayan işlerin kişiyi zor durumda bıraktığını, ertelenen işlerin (derslerin ve ödevlerin) birikerek altından kalkılamayacak kadar ağırlaştığı açıklanmalıdır. Başarılı ve ünlü insanların en büyük özelliklerinin çalışkanlık, dürüstlük ve doğruluk olduğu, verdiği sözde durmayan söyleyen çocukların hem büyükleri hem de arkadaşları tarafindan sevilmediği anlatılmalıdır. Başkalarının malina ve canına zarar vermek hem kabalık hem de suçtur. Anne, baba ve aile büyüklerinin üzerimizde hakları vardır. Bizi doğuran, doyuran, koruyan, hastalanınca doktora götüren, bizim için geceleri uykusuz kalan anne- ranışlardanmizin hakkanı ne yapsak ödeyemeyiz. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan, bizi her türlü tehlikeye karş koruyan babamızan da üzerimizde çok hakkı vardır. Anne ve babamıza saygi göstermek, isteklerini yerine getirmek, tonları izmemek; bize yaptiklan iyiliklere ve fedakarlıklara karşı vefa borcumuzdur. Bizde emeği olan ve iyiliği bulunan aile buyüklerimize, öğretmenlerimize, akrabalarımıza ve komşularımıza karşı da saygılı olmalıyız. Buna vefakarlık denir. Anneye, babaya, aile büyüklerine, öğretmenlere, kısaca kendisinde emeği ve iyiliği bulunan insanlara karşı saygı göstermeyen, onlara kaba davranan socuklar ve gençler "vefasızlık, nankörlük ve küstahlık yapmış olurlar. Bu konularda kitapçlarda çocuklara okutulacak veya çocuklarla birlikte okunacak hikayeler ve izlenecek çizgi filmler bulmak mümkündür."