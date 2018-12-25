Çocukların dönemlerine göre hangi aktiviteler yapılmalı?

BEBEKLİK DÖNEMİ( 0–3 YAŞ ARASI)

Bebeklerle iletişim anahtarı dokunmaktır. Dokunmak, hissetmektir. Fiziksel temaslar bu ilişkide hayati öneme sahiptir. Annenin kokusu, vücut ısısı, dokunma biçimi çocuğu adeta şekillendirir. Bu duygulardan yoksun çocukların ileride çeşitli ruhsal sorunlar yaşaması daha ihtimal dahilindedir. Özellikle 0–3 yaş arası anne-bebek ilişkisi, çocuğun ruhsal hayatının ve özgüven duygusunun temelini oluşturur. Bu yüzden özellikle bu dönemde kurulacak iletişim fazlasıyla önem arz ediyor.

3 – 6 YAŞ ARASI

Bu dönemin anahtar kelimesi ise sabırdır. Bu dönemde çocuklar; inatlaşma, vurma ve kötü söz söyleme davranışlarında bulunabilirler. Bu durum karşısında ‘sen’ dili yerine ‘ben’ dili kullanmalı ve suçlama yapmaktan uzak durmalısınız. Yani yaptığı bir yaramazlık karşısında, “çok yaramazsın, böyle davranmanı istemediğimi söylemiştim.” Yerine kızgın olduğunu farkındayım, bunu başka yollarla göstermeye ne dersin.” gibi yapıcı bir dil kullanın. Bu durum çocuğunuzun savunmaya geçmesini engelleyecek ve kontrolü size geçirecektir.

7 – 10 YAŞ ARASI

Bu dönem çocuğun hayatındaki ilklerin dönemidir. İlkokula başlar ve ilk ciddi arkadaşlık ilişkilerini kurar. Bu dönem ilklerin dönemi olduğu için çocuğunuzla ekstra bir iletişim içinde olmalı ve zaman ayırmalısınız. Örneğin; okulda yaşadığı veya tanık olduğu bir olay karşısındaki duygularını açıklamasını isteyin. Saldırgan bir dil kullanmaktan kaçının açık ve net ifadelerle düşüncelerinizi belirtin. Başarılarını ödüllendirin ve doğru davranışlarını takdir edin.

11-13 YAŞ ARASI

Ergenliğin adım adım geldiği ve çocuğunuz büyük değişimler gösterdiği dönemdir. Çocuğunuzda kızgınlık, bıkkınlık, hareketsizlik, mutsuzluk ve sessizlik gibi ergenliğe dair psikolojik reaksiyonlar görülür. Zor bir süreçtir. Bu dönemin de anahtar kelimesi sabırdır. Sabırlı olmalı ve değişim içindeki çocuğunuzu eleştirmek yerine olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yanı yıkıcı olmak yerine yapıcı olmalısınız. AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Aile içinde yürütülen sağlıklı bir iletişim, çocuğun psikolojik gelişimi için hayati önem taşır. Çocuğun hayatındaki ilklerin sahibi anne ve baba olduğundan yanlış giden her şey çocuğun bilinçaltında kodlanabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Doğru yürütülen sağlıklı bir iletişim çocuğu hayata karşı daha güçlü kılar. Sevgi ve saygı dilinin hakim olduğu bir iletişim ağı çocuğun hem daha özgüvenli olmasını hem de başarı oranının yüksek olmasını sağlar.



