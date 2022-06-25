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Medya Çocukların dil gelişimi hedefiyle ‘Türkçe Benim Evim’ TRT Çocuk’ta başlıyor
Medya

Çocukların dil gelişimi hedefiyle ‘Türkçe Benim Evim’ TRT Çocuk’ta başlıyor

Çocukların Türkçeyi doğru kullanmasını hedefleyen “Türkçe Benim Evim”, bugünden itibaren TRT Çocuk’ta yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:13:00 -
Çocukların dil gelişimi hedefiyle ‘Türkçe Benim Evim’ TRT Çocuk’ta başlıyor

TRT’den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk, eğlendirici ve eğitici yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Kanalın yeni yapımı “Türkçe Benim Evim”, bugün izleyicileriyle buluşacak. Çocukların dil gelişimini öncelikli hedef edinen söz konusu programla kültürel miras olan Türkçenin doğru ve güzel kullanılması amaçlanıyor.

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