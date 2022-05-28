  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü!
Dünya

Çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü!

Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir cismin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 16:08:00 - 2022-05-28 16:20:37
Çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü!

Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir cismin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

Olay, Afganistan'ın Kunduz eyaletinin Bagh-e-Meri bölgesinde meydana geldi.

Yerel polis, basına yaptığı açıklamada bir çocuğun bulduğu savaştan kalma bir patlayıcının infilak ettiğini belirtti.

Polis, patlamada 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini, bir çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Afganistan Devlet Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı'na göre, kara mayınları, anti-personel mayınların yanı sıra savaşlardan geriye kalan patlayıcılar, ülkede her ay yaklaşık 120 kişinin ölümüne veya sakat kalmasına neden oluyor. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay