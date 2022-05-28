Çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü!
Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir cismin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.
Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir cismin patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.
Olay, Afganistan'ın Kunduz eyaletinin Bagh-e-Meri bölgesinde meydana geldi.
Yerel polis, basına yaptığı açıklamada bir çocuğun bulduğu savaştan kalma bir patlayıcının infilak ettiğini belirtti.
Polis, patlamada 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini, bir çocuğun da yaralandığını ifade etti.
Afganistan Devlet Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı'na göre, kara mayınları, anti-personel mayınların yanı sıra savaşlardan geriye kalan patlayıcılar, ülkede her ay yaklaşık 120 kişinin ölümüne veya sakat kalmasına neden oluyor. (İLKHA)