Çocukların bayılarak yediği şekerleri üreten firmaya büyük şok! İnsan kullanımına uygun değilmiş

ABD merkezli Mars Inc tarafından üretilen Skittles şekerlerinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan titanyum dioksit (TİO2) katkı maddesi olduğu gerekçesiyle şirkete dava açıldı.

California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı. Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi.

Şirket daha önce de titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016’da bu maddenin ürünlerinde kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.