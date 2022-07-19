  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çocukların bayılarak yediği şekerleri üreten firmaya büyük şok! İnsan kullanımına uygun değilmiş
Dünya

Çocukların bayılarak yediği şekerleri üreten firmaya büyük şok! İnsan kullanımına uygun değilmiş

ABD merkezli şirket Mars Inc'ye, ürettiği "Skittles" şekerlerinde titanyum dioksit (TiO2) katkı maddesi içerdiği ve insan kullanımına uygun olmadığı nedeniyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 13:46:00 -
Çocukların bayılarak yediği şekerleri üreten firmaya büyük şok! İnsan kullanımına uygun değilmiş

ABD merkezli Mars Inc tarafından üretilen Skittles şekerlerinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan titanyum dioksit (TİO2) katkı maddesi olduğu gerekçesiyle şirkete dava açıldı.

California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı. Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi.

Şirket daha önce de titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016’da bu maddenin ürünlerinde kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23