Çocukların aktivitelerden uzak kalması psikolojilerini olumsuz etkiler mi? Kaliteli zaman için öneriler

Çocuklarınız olması gerektiği kadar aktif mi?

Hareketsiz yaşam tarzının çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, çocuğumuza dair dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de onların hareket etmesini sağlamaktır. Obezite endişe kaynağıdır, ancak zihinsel sağlık da hareketsizlikten büyük ölçüde etkilenir. Depresyon ve anksiyeteye yol açabilir.

Çocuğunuz yeterince hareket ediyor mu?

Çocuklar ve gençler için birkaç saat hafif fiziksel aktivite ile birlikte her gün en az bir saat kuvvetli fiziksel aktivite önerilmektedir. Ne yazık ki çocukların büyük çoğunluğu buna uymuyor, bunun nedenlerinden biri de teknolojik araçlar. Araştırmalara göre, 8-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler günde ortalama 6 saatten daha fazla ekran başında vakit geçiriyor. Hareketsizlik nedeniyle anksiyete, depresyon, uyku sorunları ve sosyal sorunlar yaşayabiliyorlar. Unutmayın, fiziksel hareketlilik antidepresan etkisine sahiptir. Aktif olan gençler daha az endişe ve depresyon bildirme eğiliminde olur, daha özgüvenlidirler, gelişmiş düşünme becerileri gösterirler ve genel olarak hayata daha iyi bakarlar.

Düzenli yürüyüşler yapmak gibi basit aktivitelerle başlayabilirsiniz veya yaratıcılığınızı ortaya koyabilir evinizde hareketli oyunlar oynayabilirsiniz. Sadece beraber biraz hareket edin yeterli! Dışarıya çıkmak ve kendinizi doğaya bırakmak, ailenizin zihinsel sağlığına çok fayda sağlar.

Çocuğunuzla birlikte nitelikli zaman geçiriyor musunuz?

Kabul edelim, hayat çok yoğunl! İş ve yaşam sorumlulukları arasında, günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Birçok ebeveyn, çocuklarıyla yeterince zaman geçirmemekten endişe ediyor ve bunun gelişimsel gecikmelere yol açıp açmayacağını merak ediyor. Bazı ebeveynler tam gün çalışmaktan suçluluk duyar veya spor salonunda egzersiz yapmaktan veya arkadaşlarla akşam yemeğine gitmekten endişe duyar.

Umutsuzluğa kapılmayın! Yapılan araştırmalar, çocuklarla geçirilen zamanın niceliğinden çok zamanın niteliğinin daha önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çocukların ebeveynleri çok uzun zaman geçirmeye değil, kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Her gün 15 dakika dahi olsa sohbet etmeniz onun için büyük bir fayda sağlayacaktır.

Peki, kaliteli zaman geçirmek için neler yapabilirsiniz?

Çocuğunuza her gün zaman ayırmaya özen gösterin. Yaşına uygun olarak birlikte düzenli olarak yapabileceğiniz aktiviteler bulun. Örneğin, oyun oynayabilir, resim yapabilir, kitap okuyabilir, iyi bir film izleyebilirsiniz. Bu konuda sınırsız seçeneğe sahipsiniz, yeter ki bir an önce uygulamaya sokun.

Çocuğunuza onu her gün sevdiğinizi söyleyin ve ona sizin için ne kadar önemli olduğunu ve sizi nasıl hissettirdiğini söyleyin.

Mümkün olduğunca çocuklarınızla birlikte yemek yapın ve yiyin. Zaman kısıtlıysa, çok az hazırlık gerektiren basit öğünler hazırlayın. Örneğin elma gibi sağlıklı bir atıştırmalık alın, birkaç dakika oturun ve birlikte sohbet edin.

Birlikte olduğunuz her anı oyun oynamak, konuşmak, gülmek için fırsat olarak görün. Unutmayın, eğlenceli geçirilen en küçük an bile bir dolu olumlu etki yaratır.

Çocuğunuzla vakit geçirirken teknolojiden uzaklaşın. Mesaj atmamaya, aramaları cevaplamamaya, sosyal medyada gezinmemeye veya televizyon izlememeye çalışın. Onun yanındayken odağınız kendisinin yüzü olsun.

Anlamlı ilişkiler, zamanın miktarıyla değil, zamanın kalitesiyle ilgilidir. Basit tutun, çocuğunuzla yaşam tarzınız ve ilişkiniz için anlamlı olan yollarla bağlantı kurun. Her iletişimin kalıcı bir etkisi vardır ve çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu desteği ve güvenceyi sağlar.