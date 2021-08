Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin zekâlarını, heyecanlarını, heveslerini doğru mecralara yönlendirmemiz şart” şeklinde konuştu.

Seferberlik çağrısı

Erdoğan, şunları söyledi: “Hangi evladımızın hangi alanda yürümesi gerektiğini kademe kademe tespit ederek kendisine gereken imkânı ve desteği sağlamalıyız. Bunun için de üniversitelerden liselere, ortaokullara, ilkokullara, hatta ana sınıflarına kadar inen sağlam, etkin, işler bir sistem kurmalıyız. Geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz nesiller yetiştirmek için toplum olarak hep birlikte seferberlik anlayışıyla çalışmamız gerekiyor.”

Kritik uyarı

“Tüm dikkatimizi, vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz” diyen Erdoğan, “Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil milletçe en büyük felâketimiz olur” ifadesini kullandı.

Hedef büyük

Dünyada maddi olarak güçlenen ancak manevi çöküşle karşı karşıya olan toplumların bulunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’yi böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakmayacaklarını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: “İnsanlık tarihinin en kadim topraklarında yaşayan bir millet olarak maziden atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerinin tamamına sahip çıkacak nesiller silsilesi yetiştirmek istiyoruz. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, kültürünü, bizi biz yapan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatına uygulamalıdır. Bu toprakları ve üzerinde kurduğumuz medeniyeti gerektiğinde canı pahasına savunacak şuurda nesillere sahip olmadıkça geleceğimize güvenle bakamayız.

İnsan yetiştirmeliyiz

Hedeflerimizi ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan ama aynı zamanda gerek inancının gerek tarihinin gerekse kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle yakalayabiliriz. İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliğiyle bir bütündür. Ruhsuz bir beden ceset, manevi zenginlikten yoksun bir zihin de robot hükmündedir. Biz robot değil insan, daha doğrusu insan-ı kâmil yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da bizatihi kendi varlığından başlayarak her şeyi sorgulayan, araştıran, tefekkür ve tezekkür ederek en doğruyu bulmaya çalışan nesiller yetiştirmekten geçiyor.”

Önden gideceğiz

Aile ile mektep eğitimi konusunda ciddi eksikliklerin olduğunun altını çizen Erdoğan, “Üniversitelerimizden bu hususta da öncülük ve destek bekliyoruz. Onun için rektörlerimize, dekanlarımıza, hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sizler bütün bu gençlerimizin ruhlarını dokuyacak Mimar Sinanlarsınız. Öyle yetiştirecek, öyle dokuyacaksınız ki bu nesli inşallah biz batılıları geçeceğiz. Onlar vagon, biz lokomotif olacağız. Önde gideceğiz” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun bir demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ardından bugün bulunduğu yere geldiğinin altını çizen Erdoğan, şunları belirtti: “Sahip olduğumuz her kazanımın gerisinde çok büyük acılar, çok büyük mücadeleler, çok büyük bedeller vardır. İstiklal Harbimizin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizi yaşatmak ve büyütmek için attığımız her adımda içeride ve dışarıda ayakları olan engellerle karşılaştık. Özellikle son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların her biri aynı senaryonun farklı aktörlerle sahnelenen bölümlerinden ibarettir. Meseleye bu şekilde baktığımızda en büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmamız olduğunu görüyoruz.”