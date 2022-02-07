Çocuklarımızı dolaylı yoldan böyle zehirliyorlar! Caillou'yu 'aşk tanrısı' yaptılar
Kanadalı yazar Christine L'Heureux ve Kanadalı çizer Hélène Desputaux'un kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı Caillou adlı çizgi filmde miniklere, satanist felsefenin gayr-i resmi çocuğu Aziz Valentine gününü (sevgililer günü) aşılanıyor.
Yeniakit.com.tr
Satanist felfefenin gayr-i resmi çocuğu Aziz Valentine için adanan gün (sevgililer günü), Caillou adlı çizgi filmin son bölümünde çocuklara aşılandı.
Kanadalı yazar Christine L'Heureux ve Kanadalı çizer Hélène Desputaux'un kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı çizgi filmin son bölümünde, 4 yaşındaki bir çocuğu oynayan Caillou'nun, "aşk tanrısı" olduğu ifadelerine yer verildi.
Gayeleri "light satanizmi" çocuklara aşılamak olan çevrelerin "Aziz Valentine günü"ne (sevgililer günü), İsrail Haham’larının katıldığı bir programda Haham Michael Weiss de tepki göstermişti.