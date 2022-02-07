  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çocuklarımızı dolaylı yoldan böyle zehirliyorlar! Caillou'yu 'aşk tanrısı' yaptılar
Gündem

Çocuklarımızı dolaylı yoldan böyle zehirliyorlar! Caillou'yu 'aşk tanrısı' yaptılar

Kanadalı yazar Christine L'Heureux ve Kanadalı çizer Hélène Desputaux'un kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı Caillou adlı çizgi filmde miniklere, satanist felsefenin gayr-i resmi çocuğu Aziz Valentine gününü (sevgililer günü) aşılanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 23:39:00 - 2022-02-08 00:09:28

 Yeniakit.com.tr 

Satanist felfefenin gayr-i resmi çocuğu Aziz Valentine için adanan gün (sevgililer günü), Caillou adlı çizgi filmin son bölümünde çocuklara aşılandı.

Kanadalı yazar Christine L'Heureux ve Kanadalı çizer Hélène Desputaux'un kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı çizgi filmin son bölümünde, 4 yaşındaki bir çocuğu oynayan Caillou'nun, "aşk tanrısı" olduğu ifadelerine yer verildi.

Gayeleri "light satanizmi" çocuklara aşılamak olan çevrelerin "Aziz Valentine günü"ne (sevgililer günü), İsrail Haham’larının katıldığı bir programda Haham Michael Weiss de tepki göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay