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Gündem Çocuklarımızı çalıp bize ve vatanlarına düşman ettiler
Gündem

Çocuklarımızı çalıp bize ve vatanlarına düşman ettiler

Diyarbakır annelerinden ilham alarak her perşembe Şırnak HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenleyen çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, dün de HDP önünde toplanarak eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:14:00 -
Çocuklarımızı çalıp bize ve vatanlarına düşman ettiler

Ellerinde, Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, evladının 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için parti binası önüne eylem yapmaya geldiğini söyledi. Evlatlarını istediklerini kaydeden Kartal, şöyle konuştu: "Kimse sahipsiz değil, hele çocuklarımız, hiç sahipsiz değil. Çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler, ellerine silah verip bize ve vatanlarına düşman ettiler. Onlar kendi çocuklarını yurt dışında okutuyor ama bizimkileri kendilerine kurban ediyor. Ne hakları var bize bunu yaşatmaya? Onlar kendi çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini göndersinler dağa. Evlatlarımızı versinler artık. Çocuklarımızı alıncaya kadar her hafta buraya gelmeye devam edeceğiz."

Ailemizi yakarak katlettiler

PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce ailesinden 13 kişi katledilen Zehra Güngör de çocukları dağa kaçırılan annelere destek vermek için eyleme katıldığını kaydetti. Güngör, "Terör örgütü 31 yıl önce ailemizi hamile, yaşlı demeden yakarak katletti. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar buradaki eylemimiz sürecek. HDP bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı. HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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