Çocuklarımız sapkınların kıskacında

İnternet sitesinden “sor canım” başlığı altında interaktif soru-cevap uygulaması başlatan LGBTİ dernek, cinsel aidiyetin doğuştan ve ya ergenlik sürecinde başladığını iddia ederek büyük bir skandala imza attı.

Çocuklar hedefte!

AB, Alman Vakıfları, Soros ve SIDA’nın fonladığı, CHP’nin açıktan destek verdiği, İstanbul Sözleşmesi ile eşcinsel ahlaksızlığı toplumsal tabana yayma cesareti bulan homolar, şimdi de aidiyet bilinci oluşmamış çocuklarımızı sapkınlıklarının kurbanı haline getirmeye çalışıyor. Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL, internet sitesinden “sor canım” başlığı altında başlattığı soru-cevap uygulamasıyla, eşcinsellik propagandasına devam ediyor. Daha önce ‘ilkokullara sızma kılavuzu’ ile öğrencileri hedef alan sapkın derneğin, şimdi de 9. baskısına izin verilen Sıkça Sorulan Sorular adlı kitapçıktan her gün bir soru paylaşarak, evlatlarımızı eşcinsel bataklığa sürüklemeye çalışıyor. “Yeni sorular sormaya cesareti arttırmaya” sloganıyla başlatılan uygulamada dün büyük bir skandala imza atıldı.

Eşcinsellik propagandası

Kendilerinden olmayanı ‘homofobik’ yaftasıyla yıldırmaya çalışan sapkınlar şimdi de ifsad faaliyetlerine sorularla devam ediyor. Hiçbir bilinçsel aidiyeti olmayan çocuklara eşcinsel propaganda yapan KAOS GL, internet sitesinden sorduğu, “Bir insan lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans olduğunu ne zaman anlar?” sorusuna şu skandal cevabı verdi: “Herkesin kendini keşfetme süreci farklıdır. Bir eşcinsel kendini bildi bileli eşcinsel olduğunun farkında olabilir, bir başka eşcinsel bunu ergenlik yıllarında, bir başkası üniversite yıllarında veyahut daha sonra fark edebilir. Yani, genel bir anlama şekli ve zamanı yoktur, kişiden kişiye değişiklik gösterir.”