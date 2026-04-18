Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!

Özellikle ilkokul çağındaki masum yavrularımızı ekran başına kilitleyen bu kanalın, oyun adı altında sunduğu videolarda dehşet verici mesajlar gizlediği ortaya çıktı. Çocukları; arkadaşlarına ve kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerine karşı şiddet uygulamaya teşvik eden, suç işlemeyi bir marifet gibi gösteren ve okul düzenini hedef alan içeriklerin toplumsal bir zehir haline geldiği tescillendi.

Suç makinesi nesiller mi yetiştiriliyor?

Başsavcılığın yürüttüğü titiz incelemede, kanalın "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarını işlediği belirlendi. Son dönemde okullarda artış gösteren saldırıların gölgesinde, bu tür platformların çocukların tertemiz zihinlerini şiddetle bulandırması, dijital terörün ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

"Eğlence" kılıfı altındaki tehlikeye yargı tokadı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7,5 milyonu aşkın aboneye ulaşarak devasa bir kitleyi etkileme gücüne erişen bu kanalın, daha fazla çocuğun geleceğini karartmasına izin vermedi. "Eğlence" maskesi takarak şiddet güzellemesi yapan kanala erişim engeli getirilmesi, kamuoyunda "Çocuklarımızı kimlerin eline bırakıyoruz?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Ailelerin ve toplumun en büyük hassasiyeti olan evlatlarımızın güvenliği için yargının verdiği bu karar, dijital mecralarda kontrolsüzce at koşturan içerik üreticilerine verilmiş en sert cevap oldu.