  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk” Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik" İl Milli Eğitim Müdürleriyle görüşen Bakan Tekin: Müsaade etmeyeceğiz Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!" Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru Diyarbakır korkunç olayla sarsıldı İstanbul’da MHP sancağı altında yeni dönem! 3 teşkilat feshinden sonra flaş toplantı CHP’li belediye iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen vurgun davasında kirli çamaşırlar bir bir döküldü
Gündem Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!
Gündem

Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı!

Dijital dünyanın çocuklarımızı hedef alan karanlık yüzü bir kez daha ifşa oldu. YouTube üzerinden milyonlarca çocuğun zihnini şiddetle, kinle ve suçla yıkamaya çalışan "Minecraft Parodileri" isimli kanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yerinde müdahalesiyle Türkiye’den erişime kapatıldı.

Özellikle ilkokul çağındaki masum yavrularımızı ekran başına kilitleyen bu kanalın, oyun adı altında sunduğu videolarda dehşet verici mesajlar gizlediği ortaya çıktı. Çocukları; arkadaşlarına ve kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerine karşı şiddet uygulamaya teşvik eden, suç işlemeyi bir marifet gibi gösteren ve okul düzenini hedef alan içeriklerin toplumsal bir zehir haline geldiği tescillendi.

Suç makinesi nesiller mi yetiştiriliyor?

Başsavcılığın yürüttüğü titiz incelemede, kanalın "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarını işlediği belirlendi. Son dönemde okullarda artış gösteren saldırıların gölgesinde, bu tür platformların çocukların tertemiz zihinlerini şiddetle bulandırması, dijital terörün ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

"Eğlence" kılıfı altındaki tehlikeye yargı tokadı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7,5 milyonu aşkın aboneye ulaşarak devasa bir kitleyi etkileme gücüne erişen bu kanalın, daha fazla çocuğun geleceğini karartmasına izin vermedi. "Eğlence" maskesi takarak şiddet güzellemesi yapan kanala erişim engeli getirilmesi, kamuoyunda "Çocuklarımızı kimlerin eline bırakıyoruz?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Ailelerin ve toplumun en büyük hassasiyeti olan evlatlarımızın güvenliği için yargının verdiği bu karar, dijital mecralarda kontrolsüzce at koşturan içerik üreticilerine verilmiş en sert cevap oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gerçekler...

Günaydın Günaydın birdaha günaydınlar, okul saldırısını yapanda, saldırı neticesi vefat edenler ve yaralanan canlarda bu ülkenin evladı, Allah'ın kulu, Resülün Ümmeti maalesef Tayyip Erdoğan'ı çok sevmeme rağmen belli yerlere şirin gözükmek adına, ülkeyi içinden çıkılmaz ahlaki yozlaşmanın içine sürükledi, yanıbaşımızda bulunan Putinli Rusya ülke imajını ve nesilleri bozacak tüm eylemleri yasaklayıp ağır cezalar veriyor, bizde olay olduktan sonra günü birlik tedbir ve önlemler alınıyor, bu işin vebali hükümete.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23