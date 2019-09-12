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"Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz"- "Eğer kadına şiddet, eğer istismar, eğer kötü görüntüleri görmek istemiyorsak her şeyin başı eğitimdir. Eğitim olan aile, eğitim olan yuva, eğitim olan birey daha güçlü toplum demek"

12 Eylül 2019 Perşembe 16:51
"Çocukları okula değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz." dedi.

Gül, Şahinbey Belediyesince düzenlenen başarılı öğrencilere bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmaya, Yavuz Bülent Bakiler'in "Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde / Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak / Bayraklar içinde en güzel bayrak / Düşüncem senden yanadır." dizeleriyle başladı.

Öğrencilere ve alilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gül, şöyle devam etti:

"En güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır, çocuklarımıza, geleceğimize yapılan yatırımdır. Asıl altyapı yatırımı Türkiye'nin geleceğinin yatırımı, işte sevgili gençlerimize yaptığımız yatırımdır. Geleceğimizi, koltuğunun altında kitapla, bilgisayar başında, 'Türkiye'nin geleceğinde ben bir mühendis olarak, ben mimar olarak, ben bir avukat olarak, iş adamı olarak, bir müteşebbis olarak Türkiye bayrağını, Türk bayrağını daha fazla yukarıya nasıl taşırım' diye düşünen gençler kuracak, sizler kuracaksınız. O yüzden size yapılan bütün yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır ve en kalıcı yatırımlar da gençliğe yapılan yatırımlardır. Bu yüzden değerli Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Türkiye'de, değerli kardeşlerim bu duyguya sahip olamayanlar, okul yoluna değil başka yollara gidenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada annelerimiz çocuklarımızla beraberler. Annelerinin yanında olamayan çocukları da annelerin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi de sürdüreceğiz."

Bugün bin 453 gence bisiklet dağıtılacağını ve bu çocukların okula gidip, okuldan geleceğini, mahallede, sokakta daha genç, daha sağlıklı bünyelerde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini vurgulayan Gül, "Biz 82 milyonun evladının işte, daha güçlü yarınlara, daha güçlü Türkiye için, eğitimde daha başarılı olması için her türlü gayreti sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye, 2023'e, 2053'e, 2071'e sizlerin sayesinde ulaşacak. Sizlerin hem güçlü beyinleriyle, akıl teriyle ve alın teriyle Türkiye daha da büyüyecek, daha da gelişecek." diye konuştu.

- "Her şeyin başı eğitim"

Bakan Gül, genç nesillerin daha da iyi yetişmesi, daha da güzel eğitim görmesi için tüm çalışmaları yapacaklarını, çabayı ortaya koyacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer iyi bir hakim, iyi bir mühendis, iyi bir insan diyorsak her şeyden önce iyi bir eğitimle başlıyor. Eğer kadına şiddet, eğer istismar, eğer kötü görüntüleri görmek istemiyorsak her şeyin başı eğitimdir. Eğitim olan aile, eğitim olan yuva, eğitim olan birey daha güçlü toplum demek. O yüzden sizlere güveniyoruz. Sizler inşallah Türkiye'yi daha iyi yere getireceksiniz. Esasen gençliğin safiyeti, çocukluğun masumiyeti büyüdükçe toplum maalesef kendine benzeştiriyor.

Benim sizden beklentim, sizler bu güzelliğinizi bozmayın, bu masumiyetinizi bozmayın. Bu güzelliğinizle beraber şehrimizi de ülkemizi de daha güzelleştirin sizlerden bunu bekliyoruz. Sizlerin de yapacağına inanıyoruz sevgili gençler. Sizi yetiştiren anne babaları buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kasklarınızı takın, ne olur trafik kurallarına uyun. Sizler güzel bir şekilde bu bisikletlere binin. Güzel hatıralarla inşallah daha güzel günleri görürsünüz."

Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler bisiklet dağıtılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:51
  1. Abdulhamit Gül
  2. adalet bakanı
  3. bisiklet
  4. dağıtım
  5. Gaziantep

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