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Çocukları için yolu trafiğe kapattılar

Mersin’de çocuklarının okul yolunda bulunan ana yola üst geçit isteyen veliler, çevre yolunu trafiğe kapatarak, eylem yaptı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:58
Çocukları için yolu trafiğe kapattılar

Mersin’de çocuklarının okul yolunda bulunan ana yola üst geçit isteyen veliler, çevre yolunu trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Daha önce birçok kez bölgeyle ilgili üst geçit taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, bugüne kadar 4-5 öğrencinin bu yolda araba çarpması sonucu yaralandığı dile getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda okuyan bir öğrenciye dün sabah saatlerinde okula gittiği sırada, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine veliler de okul çıkışında toplanarak, çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Daha öncede birçok kez bölgeyle ilgili üst geçti taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, bugüne kadar 4-5 öğrencinin aynı noktada yaralamalı trafik kazasına karıştığını dile getirdi. Sloganlar atarak Hüseyin Okan Merzeci Bulvarını trafiğe kapatan velilere, üst geçit taleplerini dile getirdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan veliler, ardından polis müdürlerinin kendileriyle konuşmasıyla eylemlerini sonlandırdı. Güvenlik Şube Müdürü ailelerle görüşerek, üst geçitle ilgili taleplerin belediyeler tarafından karşılanabileceğini ancak bundan sonra her gün okul giriş ve çıkışlarında kazanın olduğu bölgede trafik polislerinin görev yapacağını ve çocukları onların kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçireceğinin sözünü verdi.



"Buraya üst geçit istiyoruz"


Konuyla ilgili konuşan veli Duygu Şimşek, buraya üst geçit istediklerini belirterek, "Benim çocuklarım buradan rahat gelip gitsinler. 1,5 yaşında bebeğim var, kimsem yok. Ben küçük çocuğumu sabah bırakıp, diğer çocuğumu okula götüremiyorum. Üst geçit olursa çocuklarım buradan rahat bir şekilde gitsin. Sürekli kaza alıyor. Arabalar durmuyor. Bugüne kadar 4-5 kaza oldu. Bugün sabah bir kere daha oldu. Çocuk metrelerce uçtu, olduğu gibi yere düştü. Ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz. Bu benimde çocuğum olabilirdi" diye konuştu.



"Artık can kaybı olmasın istiyoruz"


Rahime Çınar ise insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu son olmalı, yeter artık diyoruz. Yetkililerin buraya gelip, bu bölgeyi görmesini istiyoruz. Üst geçit olur, alt geçit olur ama bir şeyler yapılsın. Yeter artık insan kaybı, can kaybı, evlat kaybı olmasın istiyoruz. Yeter diyoruz" şeklinde konuştu.



Trafik polisleri göreve başladı


Öte yandan, Güvenlik Şube Müdürü’nün velilere verdiği söz üzerine trafik polisleri de dün itibariyle bölgede çalışmaya başladı. Bundan sonra üst geçit yapılana kadar her sabah ve akşam okul çıkışlarında trafik polisleri bölgede görev yaparak, çocukların kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:58
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