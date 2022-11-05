Çocukları bu uygulamadan uzak tutun! TikTok uğruna gökdelenden yere çakıldı

Sosyal medya çılgınlığı tam gaz devam ediyor. Sosyal medya uygulaması TikTok uzmanlar tarafından sakıncalı bulurken, bunun en büyük örneklerinden biri daha feci bir şekilde ortaya çıktı.

TikTok için bir gökdelenin çatısına çıkarak orada bulunan korkuluklara asılan genç adam, bir anda dengesini kaybederek bulunduğu konumdan aşağı düştü. Onlarca metre yükseklikten yere çakılan genç yere çakılarak hayatını kaybetti.

Görüntüler orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.