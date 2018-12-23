Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!

Zamanını internette geçiren çocuk, sosyal ortama uyum sağlayamıyor. Şiddet içerikli oyunlar, saldırganlığı tetikliyor! Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, sosyal fobi hakkında detaylı bilgi verdi.

23 Aralık 2018 Pazar 15:37
Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!

İnternetten uzaklaşmakta zorlanan çocuklar, bilgisayar oyunlarının olumsuz yönleri ile karşılaşıyor. Şiddet içerikli oyunların saldırgan davranışlarda artışa yol açtığını belirten uzmanlar, zamanın büyük kısmını sanal ortamda geçiren çocukların, sosyal ortamlarda sorunlar yaşamaya başladığına dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, çocuklarda görülen oyun bağımlılığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“İnternetin çocuklarımızın hayatına girmesi birçok kolaylık getirmekle birlikte oyun alanlarını da değiştirdi” diyen Göğcegöz, “Bilgisayarın önünden kalkmakta ya da akıllı telefonları ellerinden bırakmakta zorlanan çocuklarımız bilgisayar oyunlarının psikolojik ve sosyal açıdan birçok olumsuz yönü ile karşılaşıyorlar” dedi.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR, SALDIRGANLIĞA YOL AÇIYOR

Zamanın büyük bir kısmını sanal ortamda ve sanal bireyler ile geçiren çocukların sosyal ortamlarda sorunlar yaşamaya başladığını ifade eden Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, bu çocukların çoğu zaman yalnızlaştığını belirterek, “Sanal oyunlar daha çok şiddet, saldırganlık ve güç temaları içeriyor. Yapılan araştırmalar, şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının saldırgan davranışlarda artışa yol açtığı, bu oyunları oynayan çocukların yaşıtlarına göre daha saldırgan olduğu ve kaygı düzeyini artırdığını göstermektedir” şeklinde konuştu.

OYUNLARIN İÇERİĞİ, BAĞIMLILIK SÜRECİNİ DESTEKLİYOR

“Diğer bir tehlike de bilgisayar oyunlarının içerisine ‘ürün konumlandırma’ biçiminde fark edilmesi zor olan reklamların yerleştirilmesi” diyen Göğcegöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böylece bu oyunları oynayan çocuklar yeni oyunları alma isteği duyuyor. Bu şekilde bağımlılık süreci destekleniyor.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI, OMURGA YAPISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sürekli masa başında bilgisayar ile veya belli pozisyonda telefon ile ilgilenen çocuklarımızın omurga yapısı olumsuz etkileniyor ve çeşitli postür sorunları ve şiddetli sırt ve boyun ağrıları gelişiyor.

ÇOCUKLARINIZI YARGILAMADAN DİNLEYİN

İnternet bağımlılığı olan çocuklar için aile içi iletişimin önemine değinen Işıl Göğcegöz, “Çocuğa birlikte verimli zaman geçirmenin önemli olduğunu vurgulamak gerekir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:“Aile bireylerine birbiriyle etkileşime dayalı aktiviteler önerilmelidir. Aileler çocuklarını dinlemeli ve yargılayıcı söylemlerden uzak durulmalıdır. Çocukla birlikte, gelişimini destekleyici oyunlar oynanmalıdır. Bilgisayar oyunları saatlerine kısıtlama getirilmelidir.Ayrıca alternatif aktivite planları yapılmalıdır.”

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    1. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    2. Adana’da aranan hükümlü yakalandı
    3. Gaziantep'te kan döküldü! Bir kişinin..
    4. Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde..
    5. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    6. Haberlere konu olan iş makinası,..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni..
    9. Metin Akpınar hakkında soruşturma
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    12. Suriye'ye gitmek için evden çıktı, su..
    13. Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta..
    14. Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları
    15. Kuruyan ve çatlayan eller için doğal..
    16. Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!
    17. Cezayir'de 2018 tasfiyelerle geçti
    18. Sarı Yelekliler protestosu Lübnan'a..
    19. İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı!..
    20. Tsundoku sendromu nedir?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak