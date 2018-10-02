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Çocuklardaki istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir?

Çocuklardaki olumsuz davranışları ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir? İşte yapmanız gerekenler...

02 Ekim 2018 Salı 17:55
Çocuklardaki istenmeyen davranışları ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekir?

İstenmeyen olumsuz davranışlara bağırarak, küserek ya da kızarak tepki göstermek bu davranışların artmasına sebebiyet verebilir. Peki çocuklardaki olumsuz davranışlar nasıl ortadan kaldırılır?

1. Çocuğunuzu anlayarak dinlemeye çalışın. Onun duygularını keşfedin.

2. Her zaman hoş görülü ve kararlı olun.

3. Çocuğunuzun kendi çözüm yollarını üretmesine, düşünce güçlerini geliştirmesine yardımcı olun.

4. Çocuğunuzun kelimeleri arasındaki duygularına kulak verin.

5. Ebeveyn olarak kendinize özgü, süreklilik gösteren kuralları belirleyin. Gerektiğinde hayır demesini bilin.

6. Çocuğunuzu başka çocuklarla asla kıyaslamayın. Ona her zaman özel olduğunu hissettirin.

7. Olumsuz davranışların kaynağını bulun.

8. Hatalarını yüzüne vurmak yerine ona yakınlık gösterin.

9. Çocuğunuzu karşılıksız sevin ve sevginizi hal ve hareketlerinizle gösterdiğiniz gibi dilinizle de söyleyin.

10. Çocuklarınızın evinizdeki problemlerde çözüm üretme sürecine mutlaka katılmalarını sağlayın.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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