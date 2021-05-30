Hepimiz hayatımız boyunca zaman zaman mide bulantısı sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Mide bulantısı ve kusmanın altında farklı nedenler yatabilir. Çoğunlukla virüslerin sindirim sistemini etkilediği, viral gastroenterit denen tıbbi bir durum sebebiyle kusma oluşur. Yetişkinler için bile zorlu olan kusma çocuklarda daha da sıkıntılıdır. Ebeveynler çocuklarının kusma sorunuyla nasıl baş edeceklerini merak ediyor. Bu sebeple aileler “Kusan çocuğa ne verilir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Çocuklarda mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı ve kusmayı durdurmak için çocuklarınıza haşlanmış patates, pirinç lapası verebilirsiniz. Ayrıca tuzlu krakerler de bulantı hissini bastıracaktır. Nane limon çayı, tuzlu ayran da bulantının kesilmesini kolaylaştırır. Bulantı yaşayanlar çocuklara bir şeyler yedirip içirmek gerçekten zorlu olabilir. Bu sebeple çocukların midesini bastırmak için muz ya da elma püresini de deneyebilirsiniz. Elbette bütün bunları peş peşe vermek doğru değil. Çocuğunuzun hangisini tüketeceğine karar verip o gıdayı seçmeniz doğru olacaktır. Ayrıca kusma sorunuyla baş eden miniklerin dinlenmeye de ihtiyacı var. Bu sebeple onların uyumalarına yardımcı olabilirsiniz.

Kusma sorunu yaşayanların fazla miktarda su içmemesi de önemli. Çünkü su kusmaya yol açabilir. Bu sebeple azar azar su içmek önemli. Çocukların mideleri toparlandığında, mideleri dolduğunda her zamanki ölçülerde sularını içebilirler.