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Çocuklarda marka takıntısına dikkat!

Çocukların marka tutkusu her geçen gün artıyor. Televizyondan ya da arkadaşlarından görüp ailelerine belli markaları aldırmak istiyorlar.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:17
Çocuklarda marka takıntısına dikkat!

Marka tutkusu, çocukları psikolojik ve davranışsal açıdan da olumsuz etkiliyor. Markalara ulaşamayan çocuklar ise tepki gösteriyor.

KABUL GÖRMEK İÇİN MARKA GİYMEK İSTİYORLAR

Çocuklar ben şu markadan giyinirsem arkadaş çevremdeki şu gruba dahil olabilirim. Giymezsem grup tarafından dışlanırım şeklinde bir algıya sahip oluyor ve bu çocuklarda bir kaygı yaratıyor. Maddi gücü yetmeyen ailelerde var bu tür çocuklarda da bir hayal kırıklığı, bir eksiklik duygusu bir yetersizlik duygusu oluyor.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN

Uzmanlar, alışveriş yapmak yerine, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesini öneriyor. Kaliteli zaman geçirmek için verilen örneklerden bazıları ise şöyle; müzik dinlemek, mutfakta yemek yapmak, onlarla sohbet etmek, bisiklete binmek.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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