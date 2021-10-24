Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geçti. Ülkemizde 5 Eylül 2021 itibariyle 12 yaş üstü aşı randevusu alınabiliyor. Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 116 milyon doz aşı yapıldı. Uzmanlar son dönemde çocuklarda vaka görülme oranının arttığını belirtti. Peki, çocuklarda koronavirüs nasıl anlaşılır?

Korona çocuklara bulaşıyor mu?

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Duman, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl çocuk acillerde daha çok Covid-19 vakası görüldüğünü belirti.

Prof. Dr. Duman, “Çocuk Covid vakalarında da bir artış var. Acil servislere gelen ve bizim örnek aldığımız hastaların büyük bir kısmında yüzde 15 civarında pozitiflik oranı var. Dernek olarak tüm Türkiye’de acil servislere gelen pozitif çıkan Covid-19 vakalarını topladık. Delta virüsü çıkmadan önceki 14 aylık verileri derledik. Yaklaşık 9 bin çocuk vaka topladık. Çocuklarda o dönem için Covid vakaları hafif seyrediyordu. Kritik ve ağır grup tüm olguların yüzde 1’ini oluşturuyordu. Bunların yoğun bakıma yatışı yüzde 1-2 oranında değişiyordu. Yoğun bakıma yatan çocukların da büyük çoğunluğunda kronik bir rahatsızlık ve süregelen bir hastalık olduğunu, cihaz kullanan çocuklar olduğunu gördük. Binde 1’in altında vaka kaybedildiğini gördük. Bunların altında da kronik hastalığı olan çocuklar olduğunu tespit ettik“ dedi.

Nezle, baş ve boğaz ağrısı halinin Covid olduğunu klinik bulgularla söylemenin zor olduğuna değinen Murat Duman, “Temas öyküsü varsa bu büyük ihtimal Covid'dir. Klinik bulgu birbirlerine çok benziyor. Çocuğun klinik durumu iyiyse, hastaneye gidecek bir durumu yoksa kişi evde destek tedavisiyle takip edilebilir. Hastanelerin acil servisleri yoğun bir şekilde dolu. İzolasyon şartlarına uyup, hastayı Covid gibi kabul edip destek tedavisi yapılabilir. Ama klinik durumda bir değişme olursa acil servise gidilmelidir” dedi.

Çocuklarda korona nasıl belli olur? Çocuklarda korona belirtisi nedir?

Aileler özellikle okula giden çocuklarını sık sık kontrol ediyor. En ufak bir hapşırma, öksürme bile kaygılanmalarına yetiyor. Peki, çocuklarda korona belirtileri nedir? Çocuklarda korana belirtileri şöyle:

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı- tıkanıklığı ve nezle hali

Kas ağrısı

Karın ağrısı

İştahsızlık

Halsizlik

Çarpıntı

Göğüs ağrısı

Bulantı, kusma, ishal

Cilt döküntüleri

Geç dönemde tat-koku kaybı