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Çocuklarda iştahsızlık neden olur? Çocuklarda iştahsızlık nedenleri

Çocuğun ihtiyacı olan yeterli gıdayı almamasına iştahsızlık adı verilir. İştahsızlık birçok ebeveyn için ciddiye alınması gereken bir sorundur. Çocukluk çağında iştahsızlık ve yeme sorunlarıyla doktora başvuran çocukların oranı yüzde 20-30 civarındadır. Peki, çocuklarda iştahsızlık neden olur? İşte çocuklarda iştahsızlık nedenleri...

22 Ekim 2019 Salı 20:29
Çocuklarda iştahsızlık neden olur? Çocuklarda iştahsızlık nedenleri

Çocuğun ihtiyacı olan yeterli gıdayı almamasına iştahsızlık adı verilir. İştahsızlık birçok ebeveyn için ciddiye alınması gereken bir sorundur. Çocukluk çağında iştahsızlık ve yeme sorunlarıyla doktora başvuran çocukların oranı yüzde 20-30 civarındadır. Peki, çocuklarda iştahsızlık neden olur? İşte çocuklarda iştahsızlık nedenleri...

Çocuklarda iştahsızlık nedir?

Genel olarak çocuklarda görülen iştahsızlık ve yeme problemleri çok sık rastlanılan durumlardır. Yapılan bir araştırmaya göre normal büyüme gösteren çocukların %25'inde, büyüme ve gelişme problemi olanların ise %80'inde bu tip problemlere rastlanmaktadır.

Aslında çocuklar hayatlarının ilk 3 yılında ömür boyu sürecek beslenme alışkanlığını oluşturur. Çocuğun sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için yeterli beslenmesi, nitelik ve nicelik olarak uygun gıda alması, sindirim ve emilim işlevlerinin normal olması gerekir. Düzenli ve dengeli beslenenen çocuklar, daha sağlıklı olurlar, sık sık hastalanmazlar, okulda daha başarılı olurlar, daha az davranışsal sorunlarla karşılaşırlar. İştahsızlık genellikle tek bir nedene bağlı değildir. İşte çocuklarda iştahsızlık nedenleri…

Çocuklarda iştahsızlık nedenleri nelerdir?

Çocuklarda iştahsızlığın nedeni tek bir durumdan kaynaklanmamaktadır, birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında doğuştan gelen gastrointestinal sisteme gastroözefagal reflü, çölyak hastalığı gibi bozukluklar, anatomik bozukluklar, gıda alerjileri, diş çıkarma, kansızlık, ateşli hastalıklar, psikolojik travmalar, anne babanın beslenme konusunda baskısı, ödül ceza sistemi, yeme ve yedirme davranış problemleri sayılabilir.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 20:29
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