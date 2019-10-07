Çocuklarda iştah açmak için ne yapılmalı? İştah arttıracak öneriler

Çocukların beslenme alışkanlıkları zaman zaman değişkenlik göstermektedir. Ailelerin sıkça söz ettiği iştahsızlık kimi çocukta zaman zaman görülürken kimi çocukta uzun dönemler devam edebilir. Herhangi bir hastalık olmaması durumunda yaşanan iştahsızlık mutlaka altında bir sebep barındırır. Peki çocuklarda iştah açmak için ne yapılmalı? İşte iştah arttıracak öneriler...

Çocuklarda iştah açmak için ne yapılmalı?

İdrar yolu iltihaplanması, gribal enfeksiyonlar, ishal gibi hastalıklar atlatılırken iştahsızlık görülmesi son derece normaldir. İştah çocuğunuzun uyku saatinden tutunda aldığı temiz havaya kadar birbirine bağlı bir çember şeklindedir. Gece uykusunu alamayan çocuklarda da genel olarak iştahsızlık sorunu yaşanmaktadır. Uykusunu alan çocuk gün içerisinde daha huzurlu ve iştahlı olmaktadır. Çocukların dışarı çıkıp enerjisini atması çocuğun iştahını olumlu yönde etkilemektedir. Henüz bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde bebeğinizin iştahlı olmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli ve sağlıklı yiyeceklerle besleyeceğiniz bebeğiniz büyüdüğünde de birçok yemeği yadırgamadan yiyecektir. Çocuklar bazen yemeklerin görüntüsünden pek hoşlanmayarak daha görür görmez yemeyeceğini ifade ederler. Çocukların yalnızca yemeğini tadına bakması konusunda ikna ettiğiniz takdirde çocuğunuz büyük olasılıkla yemeğin tadını beğenecek ve yemeye devam edecektir.

Abur cubur yedirmeyin

Çocukların sevdikleri market raflarındaki masum atıştırmalıklar çocuğun gelişimi açısından son derece zararlıdır. Ailelerin çocuklara verdikleri bu tip atıştırmalıklar çocukların iştahını kapatmada önemli rol oynar. Abur cubur yiyen çocuk karnını doyurur ve yemeklerden uzaklaşır hatta yemeklerde aşırı seçici bir hale gelebilir. Bu nedenle çocuğunuza doğru atıştırmalıklar vermek çocuğunuzun yararınadır. Evde kendinizin yaptığı kek, kurabiye ve meyve suları çok daha şifalı olacaktır.

Çocuğunuza açık olun

Yasadığınız bütün duyguları ona aktarın. Yediği yemeklerin sağlıklı ve sağlıksız olduğu hakkında yorumlar yapabilirsiniz.

Murfakta vakit geçirin

Birlikte yemekler yapın. Yiyeceklerin renginin ve tadının güzelliğinden bahsedin. Taze fasulye yemeğini yapacaksanız fasulyeyi birlikte kırın. Kabak biber dolmasını birlikte doldurun.

Yemeği birlikte yiyin

Birlikte yemek yemek çocuğunuzun yemek yemeye karşı daha hevesli olmasını sağlar. Sizin karşısında yemek yemeniz onunda iştahını açacak ve örnek olmanızı sağlayacaktır. Çocuğunuzun yiyeceği yemekleri değil ev halkının yediği tüm yemekler evde yapılmalı ve çocuğunuzun her yemekten tatması sağlanmalıdır.

Tabağını süsleyin

Havuçtan saçlar kabaktan gözler yaparak tabağını süsleyin. Çocuğunuza kahvaltıda süslü omletler hazırlayın. Sade süt istemiyorsa içine meyve parçacıkları ilave edin.