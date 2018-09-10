Çocuklarda göz çapaklanması varsa...

Çocuklarda göz çapaklanması sık görülen bir sorundur. Gözyaşı tıkanıklığı nedeniyle oluşan çapaklanma masajla ortadan kalkabilir. Ayrıca enfeksiyon ve bazı hastalıklar da göz çapaklanmasına neden olabilir. Çocuklarda göz çapaklanması için çözüm bulmayı kolaylaştıracak şeyler nelerdir?

Çocuklarda gözde çapaklanma farklı nedenlerle görülebilir. Enfeksiyonlar, bakteriler ve gözyaşı tıkanıklığı bu nedenlerin başında gelir. Ama genel olarak çocuklarda göz çapaklanması hayatın ilk haftalarında görülmeye başlayan göz iltihabıdır. Doğumdan sonra 3 ay içerisinde gözlerinde sürekli çapaklanma yaşarlar bunun nedeni gözyaşı kanalı tıkanıklığına bağlıdır. Çocuklarda göz çapaklanmasının göz enfeksiyonu, göze yabancı cisim kaçması, göze gelen bir travma ve gözyaşı kanalı tıkanıklığı gibi sorunlardan meydana gelebilir. Çocuklarda göz çapaklanması bakteri enfeksiyonuna bağlı ise sarı - yeşil bir akıntı görülebilir.

GÖZ ÇAPAĞI NASIL TEMİZLENİR?

Çocuklarda oluşan gelen göz çapaklanması, vücudun bir sıvıyı dışarı atamamasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Vücut sıvıyı atamadığı için iltihap oluşur. Çapaklanmayı yok etmek için ilk olarak temiz ve yumuşak bir bezi ılık suyla ıslatarak, çocuğunuzun gözlerini silebilirsiniz.

Gözyaşı kanallarının açılması için göz masajı yapabilirsiniz. Gözyaşı kanalları gözün burun tarafındaki kenarın altındadır. Çocuğunuzun eğer gözyaşı kanalları çok fazla tıkanıyorsa, göz pınarlarının alt kısmında bir kabarıklık oluştuğunu fark edersiniz. Ellerinizi iyice temizledikten sonra, parmak uçlarınızı gözden buruna doğru olacak şekilde yarım daire çizerek, hareketler yapın. Gözyaşı kanallarına günde 5-10 kere göz masajı yapabilirsiniz.

Göz çapaklanmasına iyi gelen diğer bir yöntem ise anne sütünün göze damlatılmasıdır. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, günde yaklaşık olarak altı kere sütünüzden birkaç damla bebeğinizin gözlerine damlatabilirsiniz. Gözlerin burun tarafında yer alan köşesine anne sütünü sürebilirsiniz. Anne sütünün içerisinde yer alan beyaz kan hücreleri ve antibakteriyel özelliği sayesinde çapaklanma oluşumunu tamamen geçebilir.