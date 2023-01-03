Çocuklarda diş sıkmasına dikkat! Uzman isim peş peşe uyardı: Önemli hastalıkların habercisi olabilir! Bu adımlar önemli

Diş sıkma, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum. Bu sorun reflü, psikolojik nedenler gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Ruken Ergül, özellikle çocuklarda görülen Bruksizm yani diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu hakkında bilgi verip nedenleri ve tedavisine dair konuştu.

Her 100 çocuktan 25’inde görülebilen bruksizm ile uyku halinde veya uyanıkken olmak üzere iki şekilde karşılaşılabiliyor. İki durumun da sebepleri stres, depresif ruh hali ve mutsuzluk olarak biliniyor. Diş gıcırdatması ve diş sıkma tedavi edilmediğinde ise ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tedavinin temelinde ise diş sıkan kişinin karşılaştığı sorunun psikolog gözetiminde giderilmesi yatıyor.

“HER 4 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR”

Halk arasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak bilinen bruksizmin bazı hastalıkların da habercisi olduğuna dikkat çeken Dr. Ergül, şöyle konuştu:

“Bruksizm yani diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu, bireyin dişlerinin istemsizce birbirine sürttüğü durumlara deniyor. Her 4 çocuktan birinde görülebiliyor ve okul öncesi çocuklarda bunun daha fazla olduğunu biliyoruz. Bruksizm, stres ve depresif ruh hali gibi sebeplerden kaynaklanabileceği gibi dişlerdeki çapraşıklıklar, çürük, apse veya yüksek dolgulardan da kaynaklanabilir.”

Bu adımlara dikkat...

Okula yeni başlayan çocuklarda diş gıcırdatmanın yaşam kalitesini etkilediğini vurgulayan Dr. Ergül “Bebeklerde ve daha küçük çocukluklarda eşlik eden bir yüz buruşturma, öksürük ve diş gıcırdatmasıyla birlikte görülen reflünün varlığına işaret edilebilir. Ayrıca diş gıcırdatmayla birlikte görülen salya akışı da bağırsaklardaki parazite işaret edebilmektedir. Alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kronik sinüzit ve nörolojik problemlerden de kaynaklanabilir” dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE…

Dr. Ergül çocuklarda görülen bruksizmin tedavi edilmediği takdirde, eğer sorun diş kaynaklı ise dişlerde aşınmalara, çene kemiği rahatsızlıklarına ve uyku problemlerine sebep olarak yine çocuğun yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Tedavinin ise, hastalığa yol açan sebebin bulunması ve bu sebebin tamamen ortadan kaldırılmasıyla olacağını sözlerine ekledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle çocuk kliniklerine ateş ve öksürük şikayetleriyle başvuruların arttığını vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Kaplan, hem ebeveynleri rahatlatmak hem de doğru bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla bazı uyarı ve tavsiyelerde bulundu.