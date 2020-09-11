Çocuklarda demir eksikliği nasıl anlaşılır?

Büyüyen, gelişen çocuğun yeteri bir şekilde demiri alamamasından dolayı demir eksikliği anemisi oluşmakta. En çok dedik eksikliği ananesiyle karışan durumların başında enfeksiyona bağlı anemiler gelmekte. Çocuklar enfeksiyon sırasında bir miktar hemoglobinlerini düşürebilmekte. Akdeniz anemisinin taşıyıcılığı da önemli. Akdeniz anemisinin taşıyıcılığı hiç bir şeklide taşıyan kişiye zarar vermez. Ancak bu taşıyıcı kişinin bir sonraki nesline zarar verebilir. Taşıyıcı kişi taşıyıcı kişiyle evlenmesi durumunda hasta çocuk sahibi olma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve diğer hastalıklar kansızlığa yol açabilmekte. Bu hastalıklar tedavi edilip düzeleceğinden büyük bir kısmına demir verilmemekte. Sadece demir eksikliği anemisi olanlara demir takviyesi yapılmakta.

Demir eksikliği anemisi nedir ve nasıl anlaşılır?

İnsanların beslenmesinde demiri hayvansal ve bitki türlerinden alınmakta. Bilhassa karaciğer, dana eti, koyun eti, tavuk eti demir bakımından zengindir. Demir eksikliği, pek çok hastalığa neden olmakla birlikte mide ve bağırsak kanseri olmak üzere çok sayıda hastalığın da habercisi olabilir. Çocuklarda kansızlık ve demir eksikliği olduğuna yönelik belirtliler nelerdir?

Demir eksikliği anemisi nedir ve nasıl anlaşılır?

Çocuğunuzda demir eksikliği anemisinden nasıl şüphelenirsiniz? Birinci olarak dikkatinizi çekebilecek özelliklerden biri çocuğunuzdaki solukluk. Solukluk bazı kronik dönemde geliştiği için aileler fark edemeyebiliyor. Bunun haricinde çocuğunuzun daha az oyun oynadığını ve daha çabuk yorulduğunu görüyorsanız demir eksikliğinden şüphelenin. Demir eksikliğinin anlaşılmasının bir diğer kriteri bağışıklık sisteminin zayıflaması. Daha sık hasta olma gibi bulgularda demir eksikliğinin olduğu anlaşılabilir.

Çocuklarda demir eksikliği belirtileri neler?

Çocuklarda demir eksikliği belirtileri büyüme gelişme geriliği, tartı alımında azalma, uygu sorunları, okul başarısında düşme bunun yanında

Demir eksikliğini önlemek için ne yapılmalı?

Demir eksikliğini önlemek için neler yapmalıyız? Beslenme planında demirden zengin gıdalardan beslenmek gerekir. Besinlerde mutlaka eti eksik etmemek gerekiyor. Özellikle beslenme mama ile sağlanıyorsa demir içeriği yüksek olan mamalar tercih edilmelidir.

Demir eksikliğine iyi gelen gıdalar neler?

Et, yumurtanın sarısı, bakliyat, ciğer, fındık, fıstık, kuru üzüm, tahin, pekmez, susam

Demir eksikliği tedavisi naslı yapılır?

Demir eksikliği tanısı koyduktan sonra tedavi yaklaşımı iki farklı yoldan ilerlemekte. Bunlardan bir tanesi öncelikle demir eksikliğini düzeltip hastanın kan değerleri normale döndürmek. Çok ağır bir kansızlık durum yoksa genellikle yan etkileri düşünerek kan nakli yapmaktan çoğunlukla kaçınılmakta. Çünkü demir tedavisi ile kansızlığı düzeltebilmek söz konusudur. Demiri ağızdan bir takım haplar ya da şuruplar şeklinde verilebileceği gibi bazı durumlarda damardan yükleme yaparak da çok hızlı bir şekilde düzeltmek mümkün olabilmekte. Demir verekek demir eksikliğini gidermek ve kansızlığı düzeltmek mümkün. Bunun dışında demir eksikliğinin nedeni de eş zamanlı olarak araştırılmakta. Vücudun herhangi bir yerinde fazla kanamaya yol açan bir durum var mı ve varsa bunu düzeltebilmek de önemli. Çünkü bu nedeni ortadan kaldırmadığını sürece bu hastaları sürekli demir vermek durumunda kalınabilmekte.