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Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir? Boy uzatıcı besinler

Bebekler doğar ve büyümeye başlar. 6. aydan sonra ek gıdaya geçişle beslenme serüveni burada başlamaktadır. Bebeklikten itibaren önemli olan beslenme çocuğun büyüyüp gelişmesi için olmazsa olmazdır. Besinler içeriklerinde bulunan vitamin ve minarallere göre farklı faydalar sağlar. Çocuklar için özellikle kemik gelişimi desteklemek önemlidir. Peki, çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir? İşte boy uzatıcı besin önerileri...

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:34
Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir? Boy uzatıcı besinler

Bebekler doğar ve büyümeye başlar. 6. aydan sonra ek gıdaya geçişle beslenme serüveni burada başlamaktadır. Bebeklikten itibaren önemli olan beslenme çocuğun büyüyüp gelişmesi için olmazsa olmazdır. Besinler içeriklerinde bulunan vitamin ve minarallere göre farklı faydalar sağlar. Çocuklar için özellikle kemik gelişimi desteklemek önemlidir. Peki, çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir? İşte boy uzatıcı besin önerileri...

Çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler nelerdir?

Süt, peynir, yumurta, yoğurt

Kalsiyum ve protein açıcısından en zengin gıdalardandır. Probiyotik olan yoğurt çocuk gelişimi açısından faydalıdır. Yumurta en yüksek protein kaynaklarından biridir.

Et ve balık

Çocukların hem zihinsel hem bedensel gelişini sağlaması için günde 100 gr et ya da balık tüketmesi gerekir. Ette bulunan demir, balık etinde bulunan selenyum ve fosfor ise beslenmede büyük öneme sahiptir.

Kuru yemiş

Kuruyemişler çocuklar için en sağlıklı atıştırmalıklardır. Özellikle fındık, ceviz ve badem omega 3 kaynağıdır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğu alır ve kalbi korumaya yardımcıdır.

Tereyağ

Çocukların gelişimde önemi büyük olan tereyağı yüksek oranda protein A, K ve E vitamini içerir ve büyüme ve gelişmeyi sağlar.

Pekmez

Enerji değeri yüksek kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan pekmez çocukların gelişiminde önemli yere sahiptir. Yüksek miktarda potasyum, magnezyum ve demir içerir.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:34
  1. Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler nelerdir?
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  7. boy uzamasına fayda sağlayan yiyecekler
  8. besin
  9. Boy uzatıcı besinler
  10. Boy uzatıcı yiyecekler
  11. kemik gelişimi

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