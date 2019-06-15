Çocuklarda en çok kas ve iskelet ağrısı görülür. Çocuklarda kemikler hızlı büyüyor. Kaslar biraz daha yavaş büyüyor. Kemikler büyüdüğünde bu sefer kaslar gerilmeye başlıyor. Bu gerilmeler bacak ağırısına, göğüs ağrısına yol açabilir. 8 ile 11 yaş arasında en fazla ağrıların yoğunlaştığı dönem olarak bilinir. Bacak ağrısı neden olur? Çocuklarda büyüme ağrısı nedir? Büyüme ağrısı neden olur? Çocuklarda büyüme ağrıları nelerdir? Çocuklarda bacak ağrısı için hangi doktora gidilmeli?

Çocuklarda eklem ağrısının sebepleri nelerdir? Enfeksiyonlar ağrıya neden olur mu? En çok hangi dönemde görülür? 3-12 yaş aralığında bulunan çocuklarda sıklıkla görülen bacak ağrıları sadece “büyüme ağrısı” olabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Kemik tümörleri, hematolojik hastalık tümörleri, eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarının tanısında da önemli bir bulgu olan bacak ağrılarının basit bir masajla iyileştirilebilen büyüme ağrısından ayrıştırılması büyük önem taşıyor. Büyüme ağrılarında, uyluk kemiğinin dize yakın kısmı (alt kısmı) ve incik kemiğinin dize yakın kısmında (üst kısmı) veya her iki bölgede de ağrı hissedilir. Bacaklarda ve bazen ayak bileğinde de ağrı olabilir. Büyüme ağrısı çoğu zaman basit masajla ve çocuğa gösterilecek şefkatle iyileşen ağrılardır.

Büyüme ağrısı çocuğun okula gitmesine engel değil

Gergin aile ortamı, sevgisizlik gibi faktörlerin büyüme ağrılarını tetiklediğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Büyüme ağrılarının tanısı röntgen ve laboratuvar testleri yapıldıktan sonra konulmaktadır. Anne ve babaları rahatlatacak iyi karakterli bir ağrı olan büyüme ağrılarının tedavisinde, herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek duyulmamaktadır. Çocuğun okula gitmesinde ya da beden eğitimi derslerinden mahrum bırakılmasına gerek yoktur.

Her bacak ağrısı büyüme ağrısı olmayabilir

Büyüme ağrılarının çocuklarda gelişebilecek diğer bacak ağrılarından ayrıştırılması ise büyük önem taşımaktadır. Çocuklarda bacak ağrıları kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerine işaret edebileceği gibi eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarının tanısında da önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.

Büyüme ağrısını diğer hastalıklardan ayrıştırmada çeşitli kıstaslar bulunmaktadır: Büyüme ağrılarında çocuklar sürekli farklı eklem noktalarının ağrılarından yakınabilmektedir. Eğer ağrı hep aynı noktada ise, bu noktada şişlik, hassasiyet ve aksama söz konusuysa bu ağrı büyük olasılıkla büyüme ağrısı değildir.

Ayrıştırmada özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, çocuğun herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktır. Örneğin çocuğun parkta oynarken bir yerden düşüp düşmediği, spor yaparken yaralanıp yaralanmadığı öğrenilmelidir.

Bazen kalçada femur başında olan büyüme plağından başın kayması (femur başı epifiz kayması), perthes hastalığı veya kalçanın sinoviti gibi durumlar da dizde yansıyan ağrı yapar. Ancak bunların tamamında öykü farklıdır ve ağrıya aynı zamanda aksama eşlik eder.

Kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerinin önemli bir kısmı çocukluk çağında sık görülür. Bu nedenle ayırıcı tanıda mutlaka dışlanmalıdırlar.

Septik artirit (eklem iltihabı) romatizmal eklem hastalıklarında ise ayırt etmek kolaydır. Bu hastalıklarda tablo, öykü ve laboratuvar testleri ayırt etmede yardımcıdır.

Yansıyan ağrılar, özellikle kalça ve belden vuran ağrılarda gerçek hastalığın kaynağı araştırılmalıdır. Bel ve kalça bölgesi dikkatle muayene edilmeli, gerekirse laboratuvar testleri ve röntgen istenmelidir.

Bacak ağrısı için hangi bölüme gedilir?

Aşağıdakiler, ortopedi ve travmatoloji kliniğinin uzmanlık alanına girer:

Kırık

Yaralanma

Darbe alma

Menisküs yırtığı

Bağ yırtığı veya zedelenmesi

Eklem iltihabı

Septik artrit

Kalp Damar Cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

Bacak ağrısı ile birlikte aşağıdaki belirtiler de söz konusu oluyorsa, kalp damar cerrahisi bölümü doğru seçim olacaktır:

Ağrı hareket ettikçe artıyorsa

Bacakta solgun bir görünüm varsa

Ağrı dinlenme halinde geçiyorsa

Bu belirtiler, bacakta atar damar tıkanıklığına işaret ediyor olabilir. Bu nedenle geciktirilmeden doktora gidilmelidir.