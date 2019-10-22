Bebeğiniz dünyaya yeni geldiğinde uyku ile ilgili uzun dönem sorunlar yaşarız. Yeni doğan bebeğiniz henüz gündüz ve gece farkını bilmemekte ve geceleri sıklıkla acıkarak ağlama nöbetleri geçirmektedir. Her konuda olduğu gibi uyku eğitiminde de ailenin tutumu oldukça önemlidir. Peki çocuklara uyku eğitimi nasıl verilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

Çocuklara uyku eğitimi nasıl verilir?

Bebeğinizin size her zaman ihtiyacı olacaktır. Bu dönem bebeğinize nazik davranıp ten teması sağlayarak güvende olduğu hissini derinden hissettirebilirsiniz. Uyku eğitimi bebeğin kendi kendine yatağında yatarak uykuya dalmasıdır. Bebeğinizi doyurup altını değiştirebilirsiniz. Uyku saati geldiğinde bebeğinizi yatağına yatırarak kendi kendine uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. İlk günler biraz zorlu olabilir ilk 2-3 gün bebeğinizi yatağına koyup başında onun uyumasını bekleyebilirsiniz ama en etkilisi kendi kendine bırakıp uykuya dalmasını sağlamak olacaktır. Sallanarak uyutulan çocuklar sallanmanın etkisiyle adeta baygın bir halde uykuya geçecektir. Bu da bebeğin tam olarak uyumadan hafif uykusunu almasını sağlayacak ve gün içersin de mutsuz bir çocuk haline bürünmesine neden olacaktır. Bu nedenle uyku eğitimi vermek çocuğunuzun uykusunu almasını sağlayacaktır. Çocuğunuzun yataktan düşme riskine karşı güvenlikli bir yatağa ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuz zamanla uyku eğitimine alışarak kendi kendine uyuma sürecini hızlı ve huzurlu bir şekilde atlatacaktır. Uyku eğitimi için bebeğinizin uyuması gereken süre içinde onun yanında ve destekçi olarak bulunmalısınız. İlk zamanlarda zor olsa da uyuma saati geldiğini anlayan bebek zamanla kendi kendine uyku pozisyonuna geçecektr. Sizin yapmanız gereken sadece ona bu alışkanlığı aşılamak. Sabırlı olmanız gerektiği kadar kararlı olmanız gerektiğini de unutmayın.