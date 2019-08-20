Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi tarafından çocuklara sıfır atık konusunda eğitim veriliyor.

Çocuklarına temiz bir çevre bırakmayı hedefleyen ’Sıfır Atık Projesi’nin ilk eğitimi, Akdeniz Belediyesine bağlı Karacailyas Konferans salonunda yapıldı. Eğitimde çocuklara sıfır atığın önemi anlatıldı. Slayt sunumları yapılarak örnekler üzerinde çocuklara eğitim verilirken, temiz bir çevre konusunda broşürler de dağıtıldı.

Konuyla ilgili konuşan Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine tüm Türkiye’de olduğu gibi bizde destek veriyoruz. Bu konuda farkındalık eğitimleriyle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Mersin’de tüm yerleşkelerde çocuklarımıza sıfır atık konusunda eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.