Çocuklara PKK pastasını üfleten vatan hainleri yakalandı!

Kocaeli'nde terör örgütleri PKK ve DAEŞ'a yönelik operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu. Operasyonda, PKK'nın elebaşının doğum gününü küçük yaştaki çocuklara pasta üfleterek kutlatan ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şüpheli tutuklandı. Yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DAEŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda her iki örgüte de darbe vuruldu.

HDP İLÇE EŞ BAŞKANLARI

Küçük yaştaki çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğraf çeken, kendileri fotoğraf karesine girmeyen kişilerin HDP Çayırova ilçe Eş Başkanları Ş.T. ve E.K. olduğu belirlendi. Ş.T. ve E.K.'nın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, M.Y., D.A., E.A., M.D. ve G.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gebze İlçe Başkanı D.A. ve terör örgütü elebaşıın doğum günü pastasını yapan pastacı M.Y. tutuklandı. E.A., M.D. ve G.D. adlı şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Çocuk istismarı' suçlaması kapsamında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DEAŞ'A OPERASYON

Yine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte taban kazndırmak amacında oldukları tespit edilen şahısların bazılarının Suriye ülkesindeki çatışma bölgelerine gidip geri döndükleri belirlendi. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde Selefi/Tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulundukları saptandı. Ayrıca DAEŞ terör örgütüne müzahir şahısların çocuklarının eğitimlerini örgütün benimsediği Selefi/Tekfiri ideolojisi çerçevesinde Darıca ilçesinde bulunan C.E. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 TUTUKLAMA

Ekiplerce 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.