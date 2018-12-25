Çocuklara kitap alırken nelere dikkat edilmeli?

YAŞ SINIRI

Bilindiği gibi kitap kapaklarının üzerinde yaş sınırları belirtilir. Bu yaş sınırlamaları gerçekten de önemlidir. Çünkü yazarlar çocukların zihin yapılarına uygun kitaplar yazarlar ve bunu kitaplarında belirtirler. Kütüphanelerden veya kitap satan mağazalardan kitap alırken seçiminizi hep çocuk kitapları kategorisinden yapın.

ARKA KAPAK

Önsöz kadar kapağın arkasında yazan ve özet veren paragraflar da oldukça önemlidir. Bu alanda genelde kitabın konusu ve yaşanacak olaylar ya da kitap hakkında ünlü yazarların yorumları yazar. Çocuklara veya yetişkinlere kitap seçerken kitabın arka kapağında yazanlar okunmalıdır.

İLGİ ÇEKİCİ KİTAPLAR

Eğer çocuğunuz kitap okumayı sevmiyorsa veya kitap okurken sıkılıyorsa, çocuğunuza kitap okumayı sevdirmek için kapağı ilgi çekici tasarımlara sahip kitaplar almalısınız. Bu kitaplar çocuklarda kitap okuma hevesi verecektir.

ANA FİKİR

Çocuklar yetişkinlerden daha üretici ve daha hayalperest bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kitap konuları da onların yapılarına uygun olmalıdır. Aynı zamanda yararlı olmaları ve çocuklara bir şeyler katmaları da önemlidir. Seçtiğiniz ana fikir çocuklarda bir kültür veya ahlak temeli oluşturmalıdır. Bilindiği gibi çocuklar daha erken ve kolay öğrenir, bu yüzden çocuklara içinde argo kelimeler geçen kitaplar almayın. Ana fikir her zaman çocuğa yararlı şeyler katmalı ve doğruyu aşılamalıdır.

ÇOCUKLAR İÇİN HANGİ TÜR KİTAPLAR SEÇİLMELİ?

Çocuklara araştırma, tarih, felsefe ve psikoloji kitapları okutmamalısınız. Masal kitapları okuturken altında yatan gizli mesajları anlamak ve ona göre kitap seçmek gerekir. Şiir kitapları derin konular içermemeli ve daha anlaşılır olmalıdır. Çocuklara yaşına uygun gezi, tarih, bilim kurgu ve biyografi kitapları okutmanız çocuklarınızın gelecekte derslerine daha yatkın olmasını sağlayabilir ve entelektüelleşmesine yardımcı olur. Çizgi romanlar çocuğunuzun yaratıcılığını artırabilir.