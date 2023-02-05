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Yaşam Çocuklara kar sevinci böyle yaşatıldı! Şehir merkezine kamyonla kar taşındı!
Yaşam

Çocuklara kar sevinci böyle yaşatıldı! Şehir merkezine kamyonla kar taşındı!

İskenderun Şehir merkezine Amanos Dağları'ndan kamyonlarla kar taşındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 14:02:00 -

İskenderun'da Amanos Dağları'ndan kamyonlarla getirilen kar eğlencenin odağı oldu.

İskenderun Belediyesinin Amanos Dağları'ndan şehir merkezine kamyonlarla taşıdığı kar anıt alanına döküldü. Kar topu partisinin yapılacağını bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce kişi kamyonlardan boşaltılan karda eğlendi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilere kar sürprizi yaptıklarını belirtti.

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