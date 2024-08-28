Çocuklara ırkçılık yapan Solcu Youtuber'den yuh dedirten cevap 'Yılanı küçükken ez'

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan ırkçı yavşak Testo Taylan isimli youtuberın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Testo Taylan uzattığı yiyeceği alan çocuğa "Türk müsün?" sorması üzerine çocuk "evet" dedi. Bunun üzerine Taylan ise "O zaman yiyebilirsin" ifadelerini kullanmıştı. Videosuna gelen eleştiriye akıl tutulması cevaplar veren ırkçı Testo Taylan, '5 yaşındaki çocuğa da ırkından dolayı kötü bakmazsın' eleştirisine 'Yılanı küçükken ez. Teröristler de çocuktu' dedi.

Sosyal medyada ünlenen Testo Taylan son videosunda takipçilerinden tepki topladı. Çocuklara tost dağıttığı sırada nereli olduklarını soran Taylan, 'Türk müsün? O zaman yiyebilirsin' dedi. Videoyu izleyen takipçiler '5 yaşındaki çocuğa da ırkından dolayı kötü bakmazsın' yorumunda bulundu. Bunun üzerine Testo Taylan, 'Yılanı küçükken ez. Teröristler de çocuktu' diyerek ırkçı yorumlarına devam etti.

Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar Taylan'a tepki gösteren yorumlarda bulundu;

Ne olmuştu?

Bir mahallede yaptırdığı tostu dağıttığı çocuklara Suriyeli olup olmadığını soran ırkçı Testo Taylan, atık suların üstüne düşen tostu çocuklara geri verdi. Testo Taylan uzattığı yiyeceği alan çocuğa "Türk müsün?" sorması üzerine çocuk "evet" dedi. Bunun üzerine Taylan ise "O zaman yiyebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.