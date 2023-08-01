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Yerel Çocuklara hırsızlık yaptırıyorlardı... Enselendiler
Yerel

Çocuklara hırsızlık yaptırıyorlardı... Enselendiler

Yeniakit Publisher
2023-08-01 10:56:00 -
Çocuklara hırsızlık yaptırıyorlardı... Enselendiler

Trabzon’da küçük yaştaki çocuklara evlerde hırsızlık yaptıran şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Taşönü mahallesinde Ş.A. (56) isimli bir kadına ait evde hırsızlık ihbarı üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yöre halkından olmayan genç bir kadının görüldüğünü tespit eden jandarma ekiplerince Mardin’den şüpheli şahısların eşgaline uyan şahısların bölgeye geldiği belirlendi. Şüpheli aracın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelemesinin ardından Rize’nin Çayeli ilçesinde olduğu tespit edildi. Tespit edilerek durdurulan aracın içerisinde yapılan aramada 3 adet salça kutusuna gizlenmiş 22 ayar bilezik, 2 adet zincirli altın kolye, 2 adet gram altın, 1 adet işlemeli yüzük, 1 adet alyans yüzük, 1 adet tektaş yüzük, 4 adet çeyrek altın, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet marka saat, 717 dolar ve bin 600 TL bulundu. Ele geçirilen malzemelerden mağdur Ş.A.’ya ait 3 adet 22 ayar bilezik, 2 adet zincirli kolye, 4 adet çeyrek altın, 2 adet gram altın teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen eşyaların sahibini bulmak amacıyla Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheliler Y.G (22), E.U. (24), C.G.(21) hakkında adli işlemler devam ederken, suça sürüklenen çocuklar M.G. (14),R.G. (15),S.G. (14) VE A.G.(9) kimlik tespitleri yapılarak serbest bırakıldı.

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