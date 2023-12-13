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Yerel Çocuklara bile aldırış etmediler Düğün eğlencesinde skandal anlar
Yerel

Çocuklara bile aldırış etmediler Düğün eğlencesinde skandal anlar

Yeniakit Publisher
2023-12-13 14:55:00 -

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düğün eğlencesinde silahlar konuştu. Mahalle sakinleri yanlarında çocuklar olmasına aldırış etmeden silahları peşpeşe ateşledi.

Alınan bilgiye göre, düğün eğlencesinde mahallenin gençleri çocukların yanında silahlarını defalarca ateşlediler. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

 

Görüntüler ise yol üzerinde bekleyen bir araçtaki duyarlı kişiler tarafından kaydedildi.

 

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından 2 kişi polis tarafından sıkı tabanca ile gözaltına aldı. Şahısların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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