Çocuklara bile aldırış etmediler Düğün eğlencesinde skandal anlar

Alınan bilgiye göre, düğün eğlencesinde mahallenin gençleri çocukların yanında silahlarını defalarca ateşlediler. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

Görüntüler ise yol üzerinde bekleyen bir araçtaki duyarlı kişiler tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından 2 kişi polis tarafından sıkı tabanca ile gözaltına aldı. Şahısların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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