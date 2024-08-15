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Sağlık Çocuklar yazın bu yüzden ishal oluyor
Sağlık

Çocuklar yazın bu yüzden ishal oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-15 19:52:00 -
Çocuklar yazın bu yüzden ishal oluyor

Uzman isim yaz mevsiminde havuz ve denizde su yutan çocuklarda daha sık ishal vakaları görüldüğünü belirtti.

İshal, dışkı miktarının ve dışkılama sayısının artması ile kendini gösteren bir sindirim sistemi enfeksiyonudur. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Belgin Özbek, özellikle küçük bebekler ve çocuklar için sıvı kaybının hayati tehlike oluşturabileceğini vurguluyor. "Sıvı kaybı belirtileri arasında cilt ve ağız kuruluğu, halsizlik, uyku hali, gözyaşında azalma, nabız hızında artış gibi durumlar sayılabilir" diyen Uzm. Dr. Özbek, "Eğer ishalle birlikte kusma, ateş, dışkıda kan veya mukus gibi belirtiler görülürse vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır" dedi.

Anne sütü ishalden koruyor

Uzm. Dr. Belgin Özbek, anne sütünün çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve ishale yol açabilecek enfeksiyonlardan koruduğunu belirterek, "Anne sütü, enfeksiyon durumunda çocuğun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. İshal durumunda bebeklerin daha sık emzirilmesi gerekir. Kusma ve ishalle kaybedilen sıvı ve mineraller, doktor tavsiyesiyle oral replasman sıvıları ve probiyotik içeren tozlarla giderilebilir. İshal kesici ilaçların kullanılmaması gerekir. Ayrıca bebek mamaları hazırlanırken hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yiyeceklerin uygun koşullarda saklanması gerekir" diye konuştu.

İshal durumunda bol sıvı tüketilmesini öneren Uzm. Dr. Belgin Özbek, "İshal düzelene kadar az yağlı ve düşük posalı gıdalar tercih edilmelidir. Yağlı, şekerli ve lif açısından zengin gıdalar ishalin daha da kötüleşmesine neden olabilir" uyarısında bulunarak, "İshal sürecinde muz, şeftali gibi meyveler ve az yağlı makarna veya pirinç pilavı gibi gıdalar tüketilmelidir" dedi.

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