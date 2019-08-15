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Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu kapsamında çocuklar tenisle buluşuyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu kapsamında çocuklar tenisle buluşuyor.


Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan tenis kortlarında 8-12 yaş grubu çocukları için başlayan çalışmalar, 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Eğitimler Güney Sarıtaş, Bünyamin Özgüleş, Şebnem Sarıtaş ve Naim Burkan tarafından veriliyor.


Anadolu Üniversitesinin her zaman sporcuların yanında yer alan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Türkiye Tenis Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Güney Sarıtaş, “Anadolu Üniversitesi ile 4-5 yıldır çok güzel bir ortaklığımız var. Bu bağlamda da çok güzel organizasyonlarımız oluyor. Bu etkinliği de yaz okulu kapsamında yapıyoruz. Bunun yanı sıra üniversite ile birlikte önemli günlerde yıl içerisinde tenis turnuvaları da düzenliyoruz” şeklinde konuştu.



“En önem verdiğimiz şey çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak olması”


Bu tarz etkinliklerle çocukların sağlıklı bir yaşama adapte olduklarının altını çizen Sarıtaş, “Bizim en önem verdiğimiz şey çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak olması. Aynı zamanda bu etkinlik, çağımızın en büyük hastalığı olan obezite ve hareketsizliğe karşı açmış olduğumuz bir savaş. Çocukları hareketliliğe, eyleme, kendi kabiliyetlerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Anadolu Üniversitesi tenise her zaman destek veriyor. Burada da 8 yaştan 12 yaş aralığında 50 kadar çocuğumuz mevcut. Sporcu sayısı önceki senelerde de ellinin altına hiç düşmedi. Bizimle birlikte çocuklar da ellerinden geleni yapıyorlar. Enerjilerini, becerilerini kortta sergilemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Çocuklar toplumumuzun gelecek kaynakları”


Sporun sadece boş zamanlarda yapılan bedensel aktiviteler olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Sarıtaş, “Sporu belirli bir disiplinde, hayatın içerisine katılarak, kültürüyle beraber bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Bizim burada çocuk ve gençlerimize asıl aşılamak istediğimiz şey; daima hayatlarının bir köşesinde sporun var olması. Bedenen zihnen ve boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için çalışıyoruz. Mücadele ruhlarını güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarına destek vermesi önemli. Mücadele ve aidiyet duygusunu başka bir şekilde sağlamamız çok zor. Çocuklar toplumumuzun gelecek kaynakları, onlar bizim için çok önemli. Bu kaynakları iyi yönlendirmemiz gerekir ve spor, bunun için en iyi yoldur. Sporun yanı sıra ailelerin çocuklarını kültürel, sanatsal ve bilimsel aktivitelere de yönlendirmelerini tavsiye ediyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
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