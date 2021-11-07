Çocuklar ve gençler Bes’e hareket getirdi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak hedeflediğimiz şekilde 18 yaş altı segmentinin en iddialı birkaç oyuncusundan biriyiz. Hazırladığımız avantajlı paket ve devam eden kampanyamıza ailelerin teveccühü artarak devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre Ekim ayı itibarıyla 90 bin katılımcıya ulaşan bu kategoride, Katılım Emeklilik olarak 18 yaş altı BES katılımcı sayımız 8 bini buldu, bunların fon tutarı da 4 milyon TL’yi geçti” dedi.

Bebeklikten gençliğe BES'li bir nesil

Ayhan Sincek, “Aileler, geleceğe yatırım yapmanın en güvenilir adresi olarak BES’i görüyor. Kısa sürede sıfır yaş grubundan 5 bin 900 katılımcı olması da bunun göstergesi. Sıfır yaş grubunda bizim de 500 civarı katılımcı bebeğimiz var. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak” şeklinde konuştu.

En iddialı 18 yaş altı BES paketi

Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için en iddialı paketi hazırladıklarını aktaran Ayhan Sincek, “Herkesin yararlanabilmesi amacıyla minimum 100 TL’lik bir katkı payıyla plana dahil olmak mümkün. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. Ayrıca beş yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz. Bunlara ilave olarak katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor. Ayrıca Avrupa’da bile olmayan yüzde 25 devlet katkısı Erken BES planımızda da bulunuyor. Ana paketi yan avantajlarla da cazip hale getirdik, şöyle ki; Erken BES’te yaş gruplarına göre değişen pek çok ek hizmet sunuyoruz. Ailelerimizin çocuklarını büyütürken karşılaşabilecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı ek hizmetler yapılandırmaya çalıştık. Erken BES’e giren çocukların yaşlarına uygun olarak sunduğumuz paketlerle çocuklarımızın diş ve göz sağlığına yönelik check up’lar, oyun terapisi, psikolojik ve eğitim danışmanlığı gibi büyüme döneminde ihtiyaç duydukları pek çok hizmete erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Katılım Emeklilik olarak faizsiz emeklilik alanında, 18 yaş altında da Katılım Emeklilik’in farkını net olarak gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

BES’e güvenen kazanıyor

Pandeminin de etkisiyle BES’in öneminin daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Ayhan Sincek, şöyle devam etti; “İnsanımız, kısa vadeli düşünmemeyi artık daha fazla önemsiyor. BES de yaklaşık 13 milyon katılımcı ve 181 milyar TL’lik fon birikimiyle yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik olarak biz de 14 faizsiz fonumuzla 830 bin BES sözleşmemizle ve 204 bin sigorta sözleşmemizle büyümeye devam ediyor, sektöre derinlik katıyor ve katılımcılarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. 2020 yılında getiri şampiyonu olan fonlarımız bu yıl da çok iyi performans gösteriyor.

Katkı payı eksiği olanlara yıl sonu fırsatı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yıl sonunun yaklaştığına dikkat çekerek, yüzde 25 devlet katkısından yararlanmak için katılımcılara şu uyarıda bulundu: “Yıl sonu yaklaşırken katılımcılarımıza klasik ve kritik olan bilgilendirmemizi de yapmak istiyoruz, şöyle ki; BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. 2021 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz. 2021 yılı içinde bireysel emeklilik ödemelerinizi yıllık 42.930 TL’ye tamamladığınızda, %25 devlet katkısından en yüksek tutardan yani 10.732,50 TL’ye varan katkı payından yararlanabileceksiniz. Bu eşsiz avantajı kaçırmayın. Henüz BES’e girmemiş vatandaşlarımız için de sisteme girmeleri, toplu para yatırarak bu yılın devlet katkısından da yararlanabilmeleri için tam zamanı.”